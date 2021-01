Guvernul a decis constituirea unui grup de lucru interministerial în vederea operaţionalizării într-un termen ”foarte scurt” a Centrului Cyber al UE de la Bucureşti

Președintele Klaus Iohannis a transmis miercuri un mesaj de felicitare pentru Joe Biden, după inaugurarea acestuia în funcția de președinte al SUA.

“Felicitări președintelui Joe Biden și vicepreședintelui Kamala Harris. Sunt convins că împreună vom continua să dezvoltăm și să aprofundăm Parteneriatul Strategic dintre România și SUA în beneficiul popoarelor noastre și să lucrăm în adevăratul spirit al valorilor transatlantice”, a scris șeful statului, pe contul său de Twitter.

Congratulations to President @JoeBiden and to Vice President @KamalaHarris. I am convinced that together we will continue to develop and deepen the 🇷🇴🇺🇸 #StrategicPartnership to the benefit of our peoples and to work in the true spirit of #Transatlantic values.

