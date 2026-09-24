Guvernul a lansat platforma guvernanta.gov.ro: Informațiile despre conducerile companiilor de stat devin publice

ROMÂNIA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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Guvernul României a lansat platforma guvernanta.gov.ro, un proiect de transparentizare care centralizează informațiile privind conducerile companiilor de stat, informează un comunicat oficial al Executivului. 

Platforma este creată la inițiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu și include, în premieră, informații despre 121 de companii active aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea unei instituții publice tutelare centrale, precum și despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere în cadrul acestora.

Concret, platforma oferă acces la peste 1.350 de documente publice în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, referitoare la membrii consiliilor de administrație ori supraveghere și directoratul.

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Dintre acestea, peste 650 sunt CV-urile persoanelor aflate în funcții de conducere și alte peste 600 reprezintă contracte de mandat.

Ce arată platforma:

  • Peste 100 persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp.
  • Peste 370 persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 lei,
  • 115 de persoane încasează venituri între 25.000-50.000 lei,
  • 36 de persoane încasează venituri între 50.000 și 100.000 lei,
  • O persoană încasează lunar peste 100.000 lei.

Această inițiativă face parte din efortul amplu de reformă a companiilor de stat și de transparentizare a competențelor, salariilor și beneficiilor mandatarilor, un demers necesar pentru buna guvernare și pentru susținerea strategică a poziției României pe plan economic internațional.

„Transparentizarea și deschiderea ușilor spre ceea ce se întâmplă în interiorul companiilor de stat este calea prin care vom reuși să punem corect întrebarea: sunt sau nu utile? Pentru a pune un diagnostic corect unei companii, trebuie să vezi rezultatele acesteia, iar aceste rezultate depind în mare parte de oamenii care iau deciziile-cheie în aceste companii”, a declarat viceprim-ministrul Oana Gheorghiu.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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