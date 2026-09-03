Guvernul a solicitat Bruxelles-ului urgentarea verificării conformității legii ANI cu principiile dreptului european și infirmă „categoric” existența unor solicitări sau sugestii privind taierea fondurilor europene

Guvernul face demersuri pentru ca România să încaseze integral cele 770 milioane de euro aferente jalonului din PNRR privind noua legislație de integritate, în contextul suspiciunilor referitoare la compatibilitatea noii legi ANI cu principiile dreptului european, potrivit unui comunicat.

Executivul precizează că îndeplinirea Jalonului 431 – „Actualizarea cadrului juridic de integritate pentru funcția publică” – va fi verificată după transmiterea cererii de plată numărul 6, care include acest jalon și urmează să fie depusă în luna octombrie.

Guvernul consideră însă că evaluarea conformității noii legi ANI cu dreptul european trebuie încheiată cât mai rapid. În cazul în care vor fi identificate neconcordanțe, autoritățile vor astfel să dispună de timpul necesar pentru modificarea legislației.

Potrivit Executivului, finalizarea la timp a verificării ar permite adoptarea eventualelor modificări necesare pentru protejarea atât a intereselor financiare ale României în privința celor 770 de milioane de euro, cât și a efectelor juridice ale legii.

Premierul Ilie Bolojan și ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, au solicitat urgentarea evaluării în cadrul unei întâlniri tehnice, desfășurate în format hibrid, cu Michael McGrath, comisarul european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor, și cu directori de specialitate.

Guvernul infirmă „categoric” informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi existat solicitări sau sugestii privind tăierea fondurilor europene.

Executivul susține că prioritatea sa este absorbția fondurilor și valorificarea integrală a resurselor europene disponibile României, avertizând că orice neconformitate cu dreptul UE care nu este identificată și corectată rapid poate genera riscuri importante.