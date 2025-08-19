FONDURI EUROPENE
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
Guvernul a adoptat astăzi, 19 august, o Ordonanță de Urgență prin care stabilește criteriile de selecție pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din fonduri publice naționale. Potrivit ministrului investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, această măsură vine pe fondul unei situații „extrem de dificile” pe care a găsit-o: renegocierea de un an de zile a PNRR-ului, o supracontractare masivă de 47,4 miliarde de euro față de anvelopa reală de 21,5 miliarde de euro disponibilă după renegocierea cu Comisia Europeană, dar și situația fiscal-bugetară din prezent.
„Este pentru mine și pentru colegii din guvern un moment hotărător, repet, de transparență, de profesionalism, de a pune ordine în modul în care se finanțează lucrurile pe PNRR. (…) Este important ca risipa, un fenomen care a existat și există în continuare, să o eliminăm. Această ordonanță de urgență continuă procesul pe care l-am demarat prin renegocierea PNRR accelerată și obținerea unui preacord cu Comisia Europeană pe o variantă de PNRR care consumă integral zona de fonduri nereambursabile”, a transmis ministrul Dragoș Pîslaru în cadrul conferinței de presă de la Guvern.
Ce prevede ordonanța:
- Contractele semnate, dar neactivate (fără licitații, fără lucrări) vor fi reziliate.
- Proiectele începute, dar cu progres fizic sub 30%, vor fi suspendate, cu posibilitatea de a fi reluate dacă apar surse de finanțare.
- Proiectele cu progres peste 30% rămân în PNRR, cu condiția să fie finalizate până la 31 august 2026.
- Ministerele de linie au 15 zile (de la adoptarea OUG) pentru a trimite liste detaliate cu proiectele care respectă aceste criterii, dar și costurile, sursele de finanțare și riscuri asociate neimplementării.
De asemenea, MIPE anunță că din luna septembrie va fi disponobil, în mod transparent, un tablou de bord public, unde fiecare proiect finanțat va putea fi urmărit de cetățeni și mass-media: „Pentru prima dată, după patru ani de la implementarea PNRR, vom avea o listă completă, nu doar titluri generale precum autostrăzi sau spitale.”
În cazul investițiilor care nu pot fi realizate, vor fi analizate pentru a fi transferate către alte programe cu finanțare europeană, bugete locale sau linii de creditare internaționale.
Nu în ultimul rând, Guvernul pregătește o nouă ordonanță, prin care să clarifice fluxurile financiare și să permită conservarea sau mutarea proiectelor pe alte surse.
În ceea ce privește programele naționale de investiții – PNDL 1 și 2, „Anghel Saligny”, dar și alte programe gestionate de Compania Națională de Investiții –, actul normativ introduce reguli speciale pentru anul 2025 privind asumarea de noi angajamente și atribuirea de noi contracte. Așadar, se instituie o limitare strictă a sumelor exprimate în euro pentru toate programele naționale de investiții în anul viitor, în conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr. 133/2021.
Prin aceste reglementări, Guvernul se angajează că investițiile publice nu vor mai fi gestionate automat, ci pe baza unor criterii de maturitate și sustenabilitate. Obiectivul principal este protejarea echilibrelor macroeconomice și concentrarea resurselor pe proiectele care pot fi finalizate la timp și care aduc rezultate concrete pentru economie și societate: „Ordonanța adoptată astăzi devine astfel un instrument important pentru utilizarea responsabilă și eficientă a fondurilor europene și naționale”, mai transmite MIPE.
ICI București, partener într-un proiect european pentru sprijinirea tinerilor șomeri
Pe 30 iunie 2025 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Incluziv – Servicii de ocupare pentru tineri, inclusiv tineri NEET”, derulat de Global Commercium Development SRL, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București.
Proiectul, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, are o valoare totală de aproape 5 milioane de lei și se va desfășura în perioada iulie 2025-decembrie 2027.
Scopul proiectului este sprijinirea a 278 de tineri sub 30 de ani din regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin pachete personalizate de consiliere, formare profesională și alte servicii care să le faciliteze accesul pe piața muncii.
Grupul țintă îi include pe tinerii șomeri, persoanele inactive și tinerii NEET (care nu urmează școala, cursuri sau nu au loc de muncă).
Prin acest proiect se urmărește creșterea șanselor de angajare pentru tineri și promovarea echității sociale în zone mai puțin dezvoltate ale țării.
Dragoș Pîslaru: Colaborarea MIPE-ROREG, esențială în gestionarea eficientă a fondurilor europene și naționale
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, s-a întâlnit astăzi, 18 august, cu reprezentanții Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România, prilej cu care a fost analizat stadiul implementării programelor regionale, dar și măsurile avute în vedere pentru a fi atinse țintele strategice din perioada 2025-2026, precum și modalitățile concrete prin care Politica de Coeziune poate sprijini comunitățile afectate de inundațiile din ultima perioadă.
„Colaborarea cu ROREG este esențială pentru a ne asigura că fiecare euro investit lucrează în beneficiul oamenilor, iar fondurile europene și naționale sunt folosite eficient, complementar și transparent. România are șansa să transforme aceste resurse în dezvoltare durabilă și echitabilă. Și vom face tot ce ține de noi ca să reușim”, a transmis ministrul Dragoș Pîslaru.
De asemenea, s-a discutat și despre rolul instrumentelor financiare lansate la nivelul programelor regionale și, în acest context, despre importanța cooperării cu Banca de Investiții și Dezvoltare, „un actor-cheie în mobilizarea de resurse și instrumente financiare inovatoare”.
Un punct important pe agendă a fost discuția cu privire la viitoarea Politică de Coeziune în contextul noilor propuneri de regulamente publocate de Comisia europeană în luna iulie.
Dragoș Pîslaru a informat că MIPE va relua în perioada următoare dezbaterile cu toți partenerii din cadrul Grupului de Lucru privind Viitorul Politicii de Coeziune constituit în 2024 în coordonarea MIPE.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță peste 4.600 de contracte semnate în cadrul PS PAC 2023–2027, cu o valoare totală care depășește 1,3 miliarde de euro
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) raportează progrese notabile în cadrul noii programări financiare europene, cu peste 4.600 de contracte deja semnate prin Planul Strategic PAC 2023–2027. Potrivit unui anunț recent, instituția subliniază ritmul susținut de contractare și angajamentul pentru rezultate concrete în sprijinul dezvoltării mediului rural din România.
„Peste 4.600 de contracte semnate deja în cadrul noii programări financiare europene – PS PAC 2023–2027! Valoarea totală a proiectelor contractate depășește 1,3 miliarde de euro”, se arată într-o postare pe Facebook a AFIR.
Cele peste 4.600 de contracte acoperă o gamă largă de investiții esențiale pentru revitalizarea spațiului rural. Cele mai multe contracte semnate vizează sprijinul pentru tinerii fermieri – 3.493 de proiecte, în valoare totală de 245 de milioane de euro.
Pentru modernizarea drumurilor rurale au fost contractate 205 proiecte, cu o valoare de 201 milioane de euro.
În sectorul zootehnic s-au semnat 162 de contracte, însumând 159 milioane de euro. Pomicultura a atras 150 de proiecte, cu o valoare totală de 103 milioane de euro.
Pentru irigații au fost încheiate 115 contracte, în valoare de 172 milioane de euro. Alte 100 de proiecte, în valoare de 98 milioane de euro, vizează îmbunătățirea accesului agricol.
Peste 300 de milioane de euro au fost contractate pentru procesare și pentru proiectele din cadrul LEADER.
„Proiecte semnate. Investiții pornite. Bani care intră în economie și rămân în comunități. La AFIR, nu ne măsurăm în vorbe. Ne măsurăm în contracte semnate și lucruri puse în mișcare”, a mai trasmis Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
