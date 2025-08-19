Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026

Guvernul a adoptat astăzi, 19 august, o Ordonanță de Urgență prin care stabilește criteriile de selecție pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din fonduri publice naționale. Potrivit ministrului investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, această măsură vine pe fondul unei situații „extrem de dificile” pe care a găsit-o: renegocierea de un an de zile a PNRR-ului, o supracontractare masivă de 47,4 miliarde de euro față de anvelopa reală de 21,5 miliarde de euro disponibilă după renegocierea cu Comisia Europeană, dar și situația fiscal-bugetară din prezent.

„Este pentru mine și pentru colegii din guvern un moment hotărător, repet, de transparență, de profesionalism, de a pune ordine în modul în care se finanțează lucrurile pe PNRR. (…) Este important ca risipa, un fenomen care a existat și există în continuare, să o eliminăm. Această ordonanță de urgență continuă procesul pe care l-am demarat prin renegocierea PNRR accelerată și obținerea unui preacord cu Comisia Europeană pe o variantă de PNRR care consumă integral zona de fonduri nereambursabile”, a transmis ministrul Dragoș Pîslaru în cadrul conferinței de presă de la Guvern.

Ce prevede ordonanța:

Contractele semnate, dar neactivate (fără licitații, fără lucrări) vor fi reziliate.

Proiectele începute, dar cu progres fizic sub 30% , vor fi suspendate , cu posibilitatea de a fi reluate dacă apar surse de finanțare.

Proiectele cu progres peste 30% rămân în PNRR, cu condiția să fie finalizate până la 31 august 2026 .

Ministerele de linie au 15 zile (de la adoptarea OUG) pentru a trimite liste detaliate cu proiectele care respectă aceste criterii, dar și costurile, sursele de finanțare și riscuri asociate neimplementării.

De asemenea, MIPE anunță că din luna septembrie va fi disponobil, în mod transparent, un tablou de bord public, unde fiecare proiect finanțat va putea fi urmărit de cetățeni și mass-media: „Pentru prima dată, după patru ani de la implementarea PNRR, vom avea o listă completă, nu doar titluri generale precum autostrăzi sau spitale.”

În cazul investițiilor care nu pot fi realizate, vor fi analizate pentru a fi transferate către alte programe cu finanțare europeană, bugete locale sau linii de creditare internaționale.

Nu în ultimul rând, Guvernul pregătește o nouă ordonanță, prin care să clarifice fluxurile financiare și să permită conservarea sau mutarea proiectelor pe alte surse.





În ceea ce privește programele naționale de investiții – PNDL 1 și 2, „Anghel Saligny”, dar și alte programe gestionate de Compania Națională de Investiții –, actul normativ introduce reguli speciale pentru anul 2025 privind asumarea de noi angajamente și atribuirea de noi contracte. Așadar, se instituie o limitare strictă a sumelor exprimate în euro pentru toate programele naționale de investiții în anul viitor, în conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr. 133/2021.

Prin aceste reglementări, Guvernul se angajează că investițiile publice nu vor mai fi gestionate automat, ci pe baza unor criterii de maturitate și sustenabilitate. Obiectivul principal este protejarea echilibrelor macroeconomice și concentrarea resurselor pe proiectele care pot fi finalizate la timp și care aduc rezultate concrete pentru economie și societate: „Ordonanța adoptată astăzi devine astfel un instrument important pentru utilizarea responsabilă și eficientă a fondurilor europene și naționale”, mai transmite MIPE.