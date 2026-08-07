Guvernul aprobă programul “Diaspora Investește Acasă”: Bolojan anunță un buget de 100 de milioane de euro pentru românii din străinătate care deschid afaceri în România

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, programul „Diaspora Investește Acasă”, prin care românii cu domiciliul sau reședința în străinătate vor putea beneficia de sprijin financiar pentru înființarea unor afaceri în România, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Potrivit șefului Executivului, programul beneficiază de un buget de 100 de milioane de euro și va fi implementat prin Banca de Investiții și Dezvoltare, în baza unei convenții care urmează să fie încheiată cu Ministerul Finanțelor în următoarele 30 de zile.

„Societățile nou înființate, deținute majoritar de români cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea beneficia de un grant de până la 60% din valoarea unui credit pentru investiții, în limita a 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar”, a precizat premierul.

Guvernul estimează că, în perioada 2026–2029, aproximativ 1.000 de afaceri noi vor beneficia de finanțare prin acest program, obiectivul fiind valorificarea experienței profesionale dobândite de românii din diaspora și facilitarea accesului acestora la finanțare pentru investiții în România.

Beneficiarii vor avea obligația să mențină investițiile realizate și structura acționariatului pentru o perioadă de cel puțin trei ani, astfel încât sprijinul acordat să contribuie la dezvoltarea unor afaceri sustenabile și la crearea de noi locuri de muncă.

„Investițiile private sunt esențiale pentru dezvoltarea economiei. Prin acest program, ne dorim ca tot mai mulți români din diaspora să găsească acasă condițiile necesare pentru a-și dezvolta propriile afaceri”, a transmis Ilie Bolojan.