Guvernul aprobă reguli mai stricte pentru recrutarea lucrătorilor străini și introduce platforma WorkinginRomania pentru gestionarea accesului pe piața muncii

Guvernul a adoptat joi, prin Ordonanță de Urgență, reglementări mai stricte privind recrutarea și angajarea lucrătorilor străini în România. Noile măsuri vizează protejarea cetățenilor români și a pieței muncii, prin corelarea recrutării de lucrători străini cu nevoile reale ale economiei, pe baza listei ocupațiilor deficitare și a contingentului anual stabilit de Guvern.

„Noile reglementări facilitează accesul antreprenorilor din România la forța de muncă din state terțe, simplifică procedurile, reduc termenele de avizare, în condițiile în care știm că este nevoie de forță de muncă pe piața din România”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

De asemenea, actul normativ introduce reguli clare de înregistrare și control pentru angajatori și agențiile de plasare, prin intermediul platformei WorkinRomania.gov.ro.

Aplicarea noilor prevederi reduce riscul abuzurilor și al concurenței neloiale, obligă la transparență privind condițiile de muncă și salarizare, interzice transferarea costurilor de recrutare asupra persoanelor recrutate și întărește măsurile de prevenire a exploatării și a traficului de persoane. Totodată, instituie sancțiuni ferme pentru încălcarea obligațiilor legale.

Potrivit Guvernului, beneficiul central pentru cetățenii români este unul clar: mai multă protecție a pieței muncii, control mai strict din partea statului, mai puțin spațiu pentru intermediere abuzivă și un cadru mai predictibil pentru economia reală.