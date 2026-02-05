Guvernul Bolojan anunță un plan de relansare economică axat pe “investiții și competitivitate”, după crearea unui spațiu fiscal prin reducerea deficitului

Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, la finalul ședinței de Guvern, lansarea unui nou pachet de relansare economică, axat pe susținerea mediului de afaceri, cu prioritate pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii.

Potrivit oficialului, setul de măsuri marchează o schimbare majoră de direcție în politicile economice, prin reorientarea resurselor de la stimularea consumului către investiții cu impact pe termen lung. Obiectivul autorităților este reducerea vulnerabilităților structurale ale economiei și direcționarea fondurilor către proiecte care generează producție, locuri de muncă și creștere economică sustenabilă.

„Din acest pachet încercăm să mutăm logica dinspre consum spre investiții. El are două componente principale: una de stimulare a investițiilor și o a doua de regândire a modului în care funcționează schemele de suport pentru companii nu doar în 2026, ci pe un interval de cinci ani”, a declarat Alexandru Nazare, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Ministrul a explicat că actul normativ privind instituirea măsurilor de relansare economică și creșterea competitivității economiei României a fost prezentat în cadrul ședinței de Guvern și urmează să fie publicat în perioada imediat următoare pe site-ul Ministerului Finanțelor, pentru a fi supus procedurii de transparență decizională.

Potrivit ministrului, implementarea acestui pachet a devenit posibilă și ca urmare a ajustărilor fiscale realizate anterior. El a arătat că România a încheiat anul trecut cu un deficit cash de 7,6%, sub nivelul de 8,4% convenit cu Comisia Europeană, ceea ce a permis crearea unui spațiu fiscal necesar pentru lansarea unor măsuri de relansare economică.

Măsurile propuse sunt concepute într-o logică pe termen mediu și lung, nu doar pentru anul 2026, urmărind o schimbare de „paradigmă” în modul în care sunt stabilite prioritățile de dezvoltare economică. Strategia vizează o tranziție de la finanțarea unui număr mare de proiecte către susținerea unor investiții de calitate, cu valoare adăugată ridicată, concentrate în domenii considerate strategice pentru economia românească. Un rol central îl are industria prelucrătoare, în special acele sectoare în care România înregistrează deficite comerciale semnificative.

„Resursele se vor duce către subgrupele și grupele unde avem deficit de balanță comercială. Trebuie să acordăm resursele cu oglinda problemelor pe care le avem”, a subliniat Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.

Prin această abordare, autoritățile urmăresc creșterea competitivității economiei, atragerea de investiții străine și stimularea unor proiecte investiționale de anvergură realizate de companii românești.

Pachetul de relansare economică include instrumente dedicate atât antreprenorilor mici și mijlocii, cât și investitorilor români și străini. Sprijinul se va concentra pe investiții în producție, exploatarea resurselor minerale și a materialelor critice, cercetare și inovare, precum și pe dezvoltarea unor tehnologii avansate. Printre elementele noi se află introducerea creditului fiscal pentru cercetare, care permite companiilor să își diminueze obligațiile fiscale în funcție de investițiile realizate în activități de cercetare și dezvoltare.

„Introducem scheme de susținere pentru cercetare și noi tehnologii, dar și noi domenii de care România are foarte mare nevoie. Ne uităm inclusiv spre zona de apărare. Vom avea prima schemă de susținere pe fonduri europene pentru businessul de apărare”, a afirmat ministrul Finanțelor. Acesta a precizat că programul a fost elaborat în urma consultărilor cu mediul de afaceri și că dialogul cu antreprenorii și companiile va continua, pentru a integra propunerile și observațiile formulate de aceștia.

Din punct de vedere structural, planul de relansare economică are două componente majore: una fiscală și una care vizează reașezarea schemelor de sprijin pentru companii. Alexandru Nazare a explicat că măsurile adoptate în luna decembrie fac parte din aceeași strategie economică. Astfel, cota unică de 1% aplicată microîntreprinderilor, introdusă anterior, este inclusă în actualul pachet, iar garanția de portofoliu derulată prin Banca de Investiții și Dezvoltare pune la dispoziția microîntreprinderilor și întreprinderilor mici fonduri de peste 6 miliarde de lei.

Pentru companiile mari, taxa pe cifra de afaceri a fost redusă de la 1% la 0,5%, măsură menită să creeze premisele pentru creșterea investițiilor în perioada următoare.

În zona facilităților fiscale pentru investiții, ministrul Finanțelor a anunțat majorarea amortizării super accelerate pentru echipamentele utilizate în proiecte investiționale, de la 50% la 65%, începând cu anul 2026. „Vom avea un nou ritm de amortizare super accelerat care crește intensitatea amortizării și, de asemenea, crește atractivitatea facilității de profit reinvestit, inclusiv prin posibilitatea de a folosi amortizarea accelerată simplă”, a declarat Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, măsura va permite companiilor să deducă mai rapid costurile echipamentelor din impozite, reducând presiunea fiscală în primii ani și stimulând modernizarea capacităților de producție.