Guvernul Bolojan anunță un plan de relansare economică axat pe “investiții și competitivitate”, după crearea unui spațiu fiscal prin reducerea deficitului
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, la finalul ședinței de Guvern, lansarea unui nou pachet de relansare economică, axat pe susținerea mediului de afaceri, cu prioritate pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii.
Potrivit oficialului, setul de măsuri marchează o schimbare majoră de direcție în politicile economice, prin reorientarea resurselor de la stimularea consumului către investiții cu impact pe termen lung. Obiectivul autorităților este reducerea vulnerabilităților structurale ale economiei și direcționarea fondurilor către proiecte care generează producție, locuri de muncă și creștere economică sustenabilă.
„Din acest pachet încercăm să mutăm logica dinspre consum spre investiții. El are două componente principale: una de stimulare a investițiilor și o a doua de regândire a modului în care funcționează schemele de suport pentru companii nu doar în 2026, ci pe un interval de cinci ani”, a declarat Alexandru Nazare, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.
Ministrul a explicat că actul normativ privind instituirea măsurilor de relansare economică și creșterea competitivității economiei României a fost prezentat în cadrul ședinței de Guvern și urmează să fie publicat în perioada imediat următoare pe site-ul Ministerului Finanțelor, pentru a fi supus procedurii de transparență decizională.
Potrivit ministrului, implementarea acestui pachet a devenit posibilă și ca urmare a ajustărilor fiscale realizate anterior. El a arătat că România a încheiat anul trecut cu un deficit cash de 7,6%, sub nivelul de 8,4% convenit cu Comisia Europeană, ceea ce a permis crearea unui spațiu fiscal necesar pentru lansarea unor măsuri de relansare economică.
Măsurile propuse sunt concepute într-o logică pe termen mediu și lung, nu doar pentru anul 2026, urmărind o schimbare de „paradigmă” în modul în care sunt stabilite prioritățile de dezvoltare economică. Strategia vizează o tranziție de la finanțarea unui număr mare de proiecte către susținerea unor investiții de calitate, cu valoare adăugată ridicată, concentrate în domenii considerate strategice pentru economia românească. Un rol central îl are industria prelucrătoare, în special acele sectoare în care România înregistrează deficite comerciale semnificative.
„Resursele se vor duce către subgrupele și grupele unde avem deficit de balanță comercială. Trebuie să acordăm resursele cu oglinda problemelor pe care le avem”, a subliniat Alexandru Nazare, potrivit Agerpres.
Prin această abordare, autoritățile urmăresc creșterea competitivității economiei, atragerea de investiții străine și stimularea unor proiecte investiționale de anvergură realizate de companii românești.
Pachetul de relansare economică include instrumente dedicate atât antreprenorilor mici și mijlocii, cât și investitorilor români și străini. Sprijinul se va concentra pe investiții în producție, exploatarea resurselor minerale și a materialelor critice, cercetare și inovare, precum și pe dezvoltarea unor tehnologii avansate. Printre elementele noi se află introducerea creditului fiscal pentru cercetare, care permite companiilor să își diminueze obligațiile fiscale în funcție de investițiile realizate în activități de cercetare și dezvoltare.
„Introducem scheme de susținere pentru cercetare și noi tehnologii, dar și noi domenii de care România are foarte mare nevoie. Ne uităm inclusiv spre zona de apărare. Vom avea prima schemă de susținere pe fonduri europene pentru businessul de apărare”, a afirmat ministrul Finanțelor. Acesta a precizat că programul a fost elaborat în urma consultărilor cu mediul de afaceri și că dialogul cu antreprenorii și companiile va continua, pentru a integra propunerile și observațiile formulate de aceștia.
Din punct de vedere structural, planul de relansare economică are două componente majore: una fiscală și una care vizează reașezarea schemelor de sprijin pentru companii. Alexandru Nazare a explicat că măsurile adoptate în luna decembrie fac parte din aceeași strategie economică. Astfel, cota unică de 1% aplicată microîntreprinderilor, introdusă anterior, este inclusă în actualul pachet, iar garanția de portofoliu derulată prin Banca de Investiții și Dezvoltare pune la dispoziția microîntreprinderilor și întreprinderilor mici fonduri de peste 6 miliarde de lei.
Pentru companiile mari, taxa pe cifra de afaceri a fost redusă de la 1% la 0,5%, măsură menită să creeze premisele pentru creșterea investițiilor în perioada următoare.
În zona facilităților fiscale pentru investiții, ministrul Finanțelor a anunțat majorarea amortizării super accelerate pentru echipamentele utilizate în proiecte investiționale, de la 50% la 65%, începând cu anul 2026. „Vom avea un nou ritm de amortizare super accelerat care crește intensitatea amortizării și, de asemenea, crește atractivitatea facilității de profit reinvestit, inclusiv prin posibilitatea de a folosi amortizarea accelerată simplă”, a declarat Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, măsura va permite companiilor să deducă mai rapid costurile echipamentelor din impozite, reducând presiunea fiscală în primii ani și stimulând modernizarea capacităților de producție.
Președintele Camerei Deputaților: Vizitele politice România–Israel trebuie dublate de delegații de afaceri pentru a genera oportunități economice
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, aflat joi, 5 februarie, într-o vizită oficială în Israel, a subliniat necesitatea unei noi abordări în relațiile bilaterale româno-israeliene, centrată pe componenta economică și pe implicarea directă a mediului de afaceri.
Într-o postare publicată pe Facebook, Grindeanu a arătat că la fiecare vizită a liderilor politici din cele două țări ar trebui să fie prezente delegații de afaceri puternice, capabile să transforme dialogul politic în oportunități economice concrete.
Potrivit acestuia, președintele Isaac Herzog și-a exprimat deschiderea ca această abordare să fie pusă în practică chiar cu ocazia primei sale vizite oficiale în România, semnalând interesul Israelului pentru aprofundarea cooperării economice bilaterale.
Citiți și Sorin Grindeanu, întrevedere cu Benjamin Netanyahu: Dezvoltarea accelerată a relațiilor economice este noua țintă a cooperării dintre România și Israel
Totodată, Sorin Grindeanu a subliniat că o astfel de strategie trebuie susținută și de Guvernul României, ca parte a măsurilor de relansare economică, prin organizarea unor delegații formate din reprezentanți ai celor mai importante companii românești, capabile să își valorifice potențialul pe piețele unde România are deja relații comerciale solide.
Președintele Camerei Deputaților a evidențiat faptul că Israelul are o economie în plină expansiune și reprezintă o piață cu oportunități semnificative pentru firmele românești, inclusiv pe fondul imaginii favorabile de care se bucură România în acest stat.
„Am o stimă cu totul deosebită pentru poporul român‟, mi-a transmis astăzi președintele Herzog, ca și ceilalți oficialii israelieni cu care m-am întâlnit”, a precizat Sorin Grindeanu.
În acest context, oficialul român a subliniat că România trebuie să valorifice la maximum această percepție pozitivă, inclusiv din perspectivă economică, și să sprijine activ companiile românești în identificarea de parteneri de afaceri în Israel.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean: Pentru România, sprijinul Statelor Unite în menținerea statului de drept este esențial
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut o întâlnire cu secretarul de stat adjunct pentru democrație, drepturile omului și muncă din cadrul Departamentului de Stat al SUA, Riley M. Barnes, pe care a calificat-o drept o confirmare a „forței Parteneriatului Strategic dintre Statele Unite și România”.
„Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă din cadrul Departamentului de Stat al SUA are un rol central în promovarea acestor priorități, iar România are un interes direct pentru că se află pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene și se confruntă constant cu presiuni susținute. Avem un război la graniță, iar dezinformarea reprezintă un risc zilnic”, a arătat Abrudean într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Președintele Senatului a subliniat că, pentru România, „exemplul și sprijinul Statelor Unite în menținerea statului de drept, a integrității în funcția publică, a transparenței, a spațiului civic și a libertății presei sunt esențiale.”
„Contextul regional este este decisiv: Ucraina, Republica Moldova, regiunea Mării Negre. România trebuie să acționeze ca furnizor de stabilitate și să livreze progrese concrete pentru menținerea unei granițe sigure și pentru un parcurs clar”, a conchis Mircea Abrudean.
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a participat la Forumul parlamentar de securitate.
Evenimentul i-a oferit acestuia prilejul de a se întâlni și cu președintele Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Mike Johnson.
Citiți și: Președintele Senatului, Mircea Abrudean, întâlnire în SUA cu președintele Camerei Reprezentanților: România își confirmă statutul în regiune și își securizează sprijinul american
„I-am transmis acestuia mulțumiri pentru sprijinul pe care România îl primește din partea SUA în materie de securitate, l-am asigurat că suntem un partener și aliat de bază și că pot conta pe noi în regiune. Parteneriatul strategic cu SUA este un pilon important în strategia de apărare a României. Este fundamentul pe care construim pentru a avea rezultate măsurabile nu doar în securizarea granițelor și protejarea Flancului Estic al NATO, ci și în economie, prin extinderea cooperării în alte domenii de interes precum industria de apărare, energie, sau tehnologii inovative”, a menționat Abrudean într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Eurodeputatul Virgil Popescu salută dezvoltarea proiectului de interconectare Georgia-România, ce include un cablu submarin în Marea Neagră
Eurodeputatul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a salutat semnarea Memorandumului de Înțelegere (MoU) dintre operatorul rețelei de energie electrică din România, Transelectrica, și operatorul georgian Georgian State Electrosystem JSC (GSE), pentru dezvoltarea Proiectului de Interconectare Georgia – România, ce include un cablu submarin în Marea Neagră.
„Cablul submarin pentru transportul energiei a fost un proiect pe care l-am demarat în mandatul meu de ministru al Energiei — un proiect în care am crezut, în ciuda numeroaselor voci sceptice care puneau sub semnul întrebării realizarea lui. De atunci, s-au făcut pași concreți. Avem parteneri puternici și, împreună, construim o nouă rută de transport a energiei, care va contribui direct la prețuri mai mici pentru consumatori”, a scris Virgil Popescu, pe Facebook.
Potrivit eurodeputatului, proiectul este unul major, inclus anul trecut pe lista Proiectelor de Interes Mutual (PMI) ale Uniunii Europene.
Virgil Popescu a precizat că proiectul cablului submarin din Marea Neagră este dezvoltat în baza Acordului de Parteneriat Strategic în domeniul energiei verzi, semnat în decembrie 2022, cu participarea guvernelor Azerbaidjanului, Georgiei, României și Ungariei.
„Voi susține în continuare proiectele care dezvoltă și modernizează sistemul energetic al României, contribuind la o piață unică, liberă și competitivă a energiei în Uniunea Europeană”, a concluzionat Virgil Popescu.
