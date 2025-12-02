Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pentru proiectul pensiilor speciale ale magistraților: Respectăm condițiile pentru a încasa fondurile UE reținute

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și-a angajat, marți, pe 2 decembrie, răspunderea în Parlament pentru proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, cu premierul Bolojan prezentând în Parlament argumentele pentru care Guvernul a decis să își angajeze răspunderea pe proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, un pachet legislativ considerat esențial atât pentru corectarea inechităților, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor din PNRR.

Șeful Guvernului a explicat că noua formă a proiectului vine cu avizul CSM, chiar dacă acesta este unul negativ, însă respectă cerințele Curții Constituționale și introduce schimbări majore în sistem.

Șeful Guvernului a prezentat modificările esențiale din proiect, subliniind că în primul rând crește vârsta de pensionare a magistraților de la 48-50 de ani, cât este acum, la 65 de ani.

El a precizat că proiectul introduce o creștere a vechimii în muncă, de la 25 de ani la minimum 35 de ani, și că această schimbare va face imposibilă pensionarea sub 58 de ani, în condițiile în care în prezent există pensionări la 48 de ani.

Totodată, premierul a explicat că proiectul introduce o limitare a pensiei la 70% din ultimul salariu net, în condițiile în care acum pensia este cât ultimul salariu. Față de primul proiect, a spus Ilie Bolojan, perioada de tranziție se extinde de la 10 la 15 ani, ceea ce înseamnă creșterea graduală, în fiecare an, a vârstei de pensionare, de la 50 la 65 de ani, în următorii 15 ani.

“Acest proiect răspunde la trei aspecte importante. În primul rând, la un aspect de inechitate socială, pe care cetățenii țării noastre îl percep. Nicăieri nu există pensionări, în aceste sisteme, la 48-50 de ani și nicăieri, într-o țară civilizată, nu există o pensie cât ultimul salariu sau, așa cum știți, ani de zile a fost mai mare decât ultimul salariu. Oamenii care lucrează în schimburi în România, care se duc cu autobuzele la serviciu, care țin benzile de producție, funcționarii publici care își fac datoria corect, investitorii noștri, nu se simt respectați cât timp acest sistem este funcțional și deci această propunere răspunde unui aspect de echitate socială și corectează o nedreptate acumulată în acești ani. Al doilea efect al acestui proiect este că vine și pune economia pe baze sănătoase, în condițiile în care suntem pe penultimul loc în Europa ca număr de cetățeni din populația activă implicați în economie“, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a menționat că între 55 și 64 de ani doar 53% dintre cetățeni lucrează contractual, iar restul fie sunt plecați din țară, fie beneficiază de formule de pensionări anticipate sau alte drepturi care îi scot din piața muncii. El a afirmat că dacă România își dorește bugete mai mari și o economie mai puternică, este necesar ca în anii următori mai mulți oameni să rămână activi în economie. Premierul a explicat că proiectul oferă garanția sustenabilității sistemului de pensii și permite ca profesioniștii ajunși la maturitate, la 48-50 de ani, să își poată valorifica experiența încă 15 ani.

În final, Ilie Bolojan a arătat că proiectul răspunde și unei obligații legate de fondurile europene, amintind că reforma pensiilor de serviciu este un jalon din PNRR.

“Corectarea acestei nedreptăți este una din condițiile pe care România și le-a asumat și este jalon în PNRR, și odată cu demararea procedurii de angajare a răspunderii pe data de 28, credem că sunt respectate condițiile în așa fel încât România să încaseze banii pe care îi are reținuți din fondurile europene“, a conchis Bolojan.