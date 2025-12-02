ROMÂNIA
Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pentru proiectul pensiilor speciale ale magistraților: Respectăm condițiile pentru a încasa fondurile UE reținute
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și-a angajat, marți, pe 2 decembrie, răspunderea în Parlament pentru proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, cu premierul Bolojan prezentând în Parlament argumentele pentru care Guvernul a decis să își angajeze răspunderea pe proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, un pachet legislativ considerat esențial atât pentru corectarea inechităților, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor din PNRR.
Șeful Guvernului a explicat că noua formă a proiectului vine cu avizul CSM, chiar dacă acesta este unul negativ, însă respectă cerințele Curții Constituționale și introduce schimbări majore în sistem.
Șeful Guvernului a prezentat modificările esențiale din proiect, subliniind că în primul rând crește vârsta de pensionare a magistraților de la 48-50 de ani, cât este acum, la 65 de ani.
El a precizat că proiectul introduce o creștere a vechimii în muncă, de la 25 de ani la minimum 35 de ani, și că această schimbare va face imposibilă pensionarea sub 58 de ani, în condițiile în care în prezent există pensionări la 48 de ani.
Totodată, premierul a explicat că proiectul introduce o limitare a pensiei la 70% din ultimul salariu net, în condițiile în care acum pensia este cât ultimul salariu. Față de primul proiect, a spus Ilie Bolojan, perioada de tranziție se extinde de la 10 la 15 ani, ceea ce înseamnă creșterea graduală, în fiecare an, a vârstei de pensionare, de la 50 la 65 de ani, în următorii 15 ani.
“Acest proiect răspunde la trei aspecte importante. În primul rând, la un aspect de inechitate socială, pe care cetățenii țării noastre îl percep. Nicăieri nu există pensionări, în aceste sisteme, la 48-50 de ani și nicăieri, într-o țară civilizată, nu există o pensie cât ultimul salariu sau, așa cum știți, ani de zile a fost mai mare decât ultimul salariu. Oamenii care lucrează în schimburi în România, care se duc cu autobuzele la serviciu, care țin benzile de producție, funcționarii publici care își fac datoria corect, investitorii noștri, nu se simt respectați cât timp acest sistem este funcțional și deci această propunere răspunde unui aspect de echitate socială și corectează o nedreptate acumulată în acești ani. Al doilea efect al acestui proiect este că vine și pune economia pe baze sănătoase, în condițiile în care suntem pe penultimul loc în Europa ca număr de cetățeni din populația activă implicați în economie“, a afirmat premierul.
Ilie Bolojan a menționat că între 55 și 64 de ani doar 53% dintre cetățeni lucrează contractual, iar restul fie sunt plecați din țară, fie beneficiază de formule de pensionări anticipate sau alte drepturi care îi scot din piața muncii. El a afirmat că dacă România își dorește bugete mai mari și o economie mai puternică, este necesar ca în anii următori mai mulți oameni să rămână activi în economie. Premierul a explicat că proiectul oferă garanția sustenabilității sistemului de pensii și permite ca profesioniștii ajunși la maturitate, la 48-50 de ani, să își poată valorifica experiența încă 15 ani.
În final, Ilie Bolojan a arătat că proiectul răspunde și unei obligații legate de fondurile europene, amintind că reforma pensiilor de serviciu este un jalon din PNRR.
“Corectarea acestei nedreptăți este una din condițiile pe care România și le-a asumat și este jalon în PNRR, și odată cu demararea procedurii de angajare a răspunderii pe data de 28, credem că sunt respectate condițiile în așa fel încât România să încaseze banii pe care îi are reținuți din fondurile europene“, a conchis Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu o delegație a OMV Petrom despre evoluția proiectului Neptun Deep. Compania a confirmat că își menține angajamentul de a contribui la stabilitatea aprovizionării cu energie
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei OMV Petrom.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, întâlnirea a fost axată pe evoluția proiectului Neptun Deep, planurile de investiții ale companiei și rolul acesteia în asigurarea securității energetice a României, în contextul regional actual.
Reprezentanții OMV Petrom au prezentat stadiul actual al proiectului, subliniind că lucrările avansează conform calendarului și în coordonare cu Romgaz. Compania a confirmat, de asemenea, că își menține angajamentul de a investi în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă și dezvoltarea capacităților pentru biocombustibili, contribuind astfel la stabilitatea aprovizionării cu energie.
Temele abordate au vizat și extinderea explorării în zona offshore mai adâncă din Marea Neagră. În acest context, s-a discutat despre execuția forajului ANACONDA-1, având în vedere termenele obligațiilor existente.
Totodată, premierul României a subliniat interesul Guvernului de a consolida parteneriatul cu compania și a propus ca responsabilitățile de mediu să fie asumate de operator, în conformitate cu principiile europene.
În ceea ce privește zona onshore, premierul Ilie Bolojan a adus în discuție necesitatea unor condiții care să asigure un echilibru între investiții și beneficiile pentru stat și cetățeni, astfel încât resursele României să fie valorificate cât mai eficient, aducând avantaje atât companiei, cât și țării.
Referitor la cadrul fiscal și de reglementare, conducerea OMV Petrom a reiterat nevoia de predictibilitate pentru investiții pe termen lung.
Premierul a subliniat că Guvernul urmărește un echilibru corect: stabilitate pentru mediul de afaceri, dar și decizii care să protejeze interesul cetățenilor, inclusiv accesul la energie la costuri suportabile.
Întâlnirea s-a încheiat cu acordul ambelor părți de a continua un dialog pragmatic, astfel încât proiectele energetice majore să avanseze în beneficiul economiei și al oamenilor.
La discuțiile de astăzi au mai participat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Radu Burnete, consilier prezindențial și Adriana Petcu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.
Ilie Bolojan: Apartenența la Occident, în ADN-ul națiunii române. În inima statului național unitar român stă vocația noastră occidentală și europeană
Prim-ministrul Ilie Bolojan a susținut marți un discurs în fața Camerelor reunite ale Parlamentului, cu prilejul Zilei Naționale a României, subliniind importanța responsabilității politice, a solidarității și a asumării deciziilor necesare pentru stabilitatea și viitorul țării.
Șeful Executivului a evocat istoria Marii Uniri și sacrificiul generației de la 1918, vocația europeană și occidentală a țării noastre, dar a vorbit și despre provocările actuale, tensiunile politice și nevoia unui consens național.
Bolojan a deschis mesajul cu un omagiu adus celor care au făcut posibilă România Mare.
„E un moment de sărbătoare, dar și de reflecție. De Ziua Națională, ne reamintim că România modernă a fost construită prin voință politică, angajament civic, luptă și sacrificiu”, a afirmat el, amintind că „în 1918, am avut o întreagă generație de oameni de stat și oameni politici care au înțeles că au în față o șansă istorică ce nu poate fi ratată”.
Premierul a subliniat că normalitatea în care trăim astăzi este rezultatul unei voințe istorice.
„Să nu uităm că, 107 ani mai târziu, noi trăim în această țară și între aceste granițe doar pentru că oameni politici de atunci nu s-au resemnat și nu au abandonat visul unei națiuni. Au făcut din acel imposibil normalitatea în care noi trăim astăzi”, a spus el.
El a rostit numele principalilor artizani ai Marii Uniri, subliniind că „istoria nu a fost blândă cu ei”.
„De aceea se cuvine să le rostesc numele: Iuliu Maniu, Iancu Flondor, Pantelimon Halipa, Gheorghe Pop de Băsești, Vasile Goldiș, Ionel Brătianu, Episcopul Hossu, printre mulți alții. Regele Ferdinand și Regina Maria au avut contribuția lor definitorie. Aceștia sunt oameni datorită cărora azi putem fi aici, sărbătorind o Românie Mare”, a afirmat premierul.
Trecând la realitățile prezentului, Ilie Bolojan a spus că România se află într-un „moment care reclamă voință politică, solidaritate și unitate”, iar actuala guvernare a trebuit „să facă ordine în această fundație a casei noastre”, chiar cu prețul unor decizii nepopulare.
„Unele măsuri pe care le-am luat nu au fost deloc populare. Unele au fost chiar dureroase și știu asta. Dar toate au fost necesare pentru a avea un viitor și pentru a lăsa generațiilor viitoare o țară mai bună decât cea pe care am moștenit-o noi”, a subliniat prim-ministrul.
În fața parlamentarilor, premierul a avertizat asupra riscurilor la adresa democrației și a transmis un mesaj ferm clasei politice.
„În ultimul an încrederea românilor în democrație a fost pusă la încercare. Unitatea noastră, ca națiune și societate, este și ea pusă la încercare în fiecare zi. Dușmanii noștri de astăzi sunt dezbinarea, neîncrederea și lipsa de responsabilitate.România are nevoie de responsabilitate politică și de predictibilitate. Nu de o confruntare permanentă. Nu de instigare și nu de haos”, a punctat premierul.
Totodată, Bolojan a reafirmat vocația europeană a României. „Acestea sunt coloana vertebrală a României moderne. Iar în inima statului național unitar român, consfințit la 1 Decembrie 1918, stă vocația noastră occidentală și europeană. Să nu uităm că apartenența la lumea occidentală și valorile ei fac parte din ADN-ul națiunii noastre”, a insistat șeful Guvernului.
Ziua Națională a României, sărbătorită la Mar-a-Lago: Clubul Republicanilor Români organizează evenimentul la reședința lui Donald Trump
Ziua Națională a României va fi marcată sâmbătă, 6 decembrie, la Mar-a-Lago, reședința președintelui american Donald Trump, marcând astfel prima ediție a unei sărbători de acest fel găzduite la Mar-a-Lago.
Evenimentul este organizat de Clubul Republicanilor Români (Romanian Republicans GOP Club).
Romanian Republicans GOP Club este o organizație care promovează valorile Partidului Republican în rândul americanilor cu origini românești. Clubul afirmă că reprezintă o comunitate de peste un milion de româno-americani și că acționează pentru consolidarea idealurilor conservatoare, stimularea implicării civice și consolidarea rolului comunității în viața politică și socială a SUA.
Clubul a transmis că începutul lunii decembrie reprezintă „un moment de mândrie pentru români”, în care comunitatea se reunește pentru a-și onora tradițiile și identitatea națională.
„Clubul Românilor Republicani GOP este onorat să anunțe, pentru prima dată, un eveniment special pe 6 decembrie dedicat celebrării Zilei Naționale a României. În fiecare an, începutul lunii decembrie marchează un moment de mândrie pentru români, pe măsură ce ne unim pentru a sărbători ziua noastră națională”, au transmis reprezentanții organizației, subliniind că își doresc ca această ediție să fie una „cu adevărat memorabilă”.
Potrivit clubului, găzduirea evenimentului la Mar-a-Lago reprezintă o onoare deosebită pentru întreaga comunitate româno-americană. „Suntem profund onorați să ne reunim la reședința președintelui Donald J. Trump, la Mar-a-Lago, pentru a marca o ocazie cu semnificație nu doar pentru comunitatea româno-americană, ci și pentru prietenii și partenerii noștri”, au afirmat organizatorii.
Aceștia au descris rolul președintelui Trump ca fiind esențial pentru politica americană și pentru solidificarea relațiilor internaționale.
„Președintele Donald Trump este un lider puternic și vizionar, care a reușit să unească națiunea, să stimuleze creșterea și să încurajeze aliații Americii să investească în propria securitate — garantând astfel un viitor mai sigur și mai prosper”, au subliniat reprezentanții GOP Club, arătându-și recunoștința pentru posibilitatea de a sărbători într-o „reședință magnifică”.
În mesajul lor, organizatorii au mulțumit fostului președinte pentru contribuțiile sale. „Îi mulțumim președintelui Donald J. Trump pentru realizările remarcabile și dedicarea neobosită față de avansarea mișcării Make America Great Again. Dumnezeu să binecuvânteze America! Dumnezeu să binecuvânteze România!”, au afirmat aceștia.
