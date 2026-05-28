Guvernul Bulgariei intenționează să crească cheltuielile militare de la 2% la 5% din PIB, afirmă Rumen Radev

Guvernul Bulgariei s-a arătat hotărât joi să crească cheltuielile militare de la nivelul actual de 2% din PIB la 5%, convenit de NATO în iunie 2025, relatează EFE, potrivit Agerpres.

„Am atins pragul de 2%. Suntem hotărâți să facem următorul pas, crescând gradual bugetul nostru de apărare la 5% pentru a ne îndeplini angajamentele în materie de apărare”, a declarat prim-ministrul bulgar Rumen Radev pentru presa locală, înaintea unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sedul Organizației din Bruxelles.

Radev, un fost general al forțelor aeriene, considerat un politician prorus, a afirmat că investițiile solide în capacitatea militară a țării sunt esențiale pentru a asigura protecția teritoriului Bulgariei și al NATO într-un moment pe care l-a calificat drept ‘extrem de dificil’, relatează postul public de radio BNR.

„Cred că războiul din Ucraina demonstrează că avem nevoie de personal dedicat și motivat”, a subliniat premierul bulgar, care se opune acordării de ajutor țării atacate de Rusia și pledează pentru ca Europa să inițieze negocieri cu Moscova în vederea încetării războiului.

La rândul său, Rutte a lăudat Bulgaria și a subliniat activitatea sa importantă în protejarea flancului estic al NATO.

„Are un rol-cheie în regiunea Mării Negre, de o importanță vitală pentru Alianța Nord-Atlantică”, a declarat secretarul general al NATO la conferința de presă comună.

Se preconizează că Radev se va întâlni în cursul zilei de joi cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul primei sale vizite la Bruxelles după alegerea sa în funcția de prim-ministru, pe 8 mai.