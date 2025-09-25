U.E.
Guvernul danez califică prezența mai multor drone deasupra unor aerodromuri și instalații militare drept un „atac hibrid sistematic”: „Nu pare o coincidență”
Guvernul danez a calificat joi prezența mai multor drone deasupra unor aerodromuri și instalații militare drept un „atac hibrid sistematic”, la doar câteva zile după un incident similar ce a forțat închiderea aeroportului din Copenhaga pentru câteva ore, relatează EFE, potrivit Agerpres.
„Nu pare o coincidență, ci mai degrabă ceva sistematic. Nu putem spune cu siguranță cine se află în spatele acestor lucruri, dar totul indică un actor profesionist și un atac hibrid cu diferite tipuri de drone lansate simultan”, a declarat ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, într-o conferință de presă.
Poulsen a subliniat însă că nu există „o amenințare militară directă” împotriva Danemarcei și, deși a reiterat că nu se poate stabili nicio „legătură directă” cu Rusia, a menționat că „există țări sau actori care ar putea avea interesul de a reduce sprijinul pentru Ucraina”.
„Scopul acestor atacuri este de a crea frică și divizare în rândul populației”, a afirmat la rândul său ministrul justiției, Peter Hummelgaard, care a subliniat că autoritățile le iau „foarte în serios”.
El a dezvăluit că guvernul va promova achiziționarea de „noi capabilități de detectare și neutralizare a dronelor”, mai consemnează EFE și AFP.
Mai multe drone au fost observate începând de miercuri seara pe aeroporturile din Aalborg – unde spațiul aerian a fost închis și două zboruri au fost deviate către alte aeroporturi -, Esbjerg și Senderborg, precum și la baza aeriană Skrydstrup, a informat poliția daneză.
Prima dronă a fost observată în apropierea aeroportului din Aalborg, în nordul țării și al patrulea oraș ca mărime din Danemarca, miercuri la ora 21:44 ora locală, iar ultima în jurul orei 00:54 ora locală, joi. Nu s-a clarificat încă ce tip de drone au fost implicate în aceste incidente.
Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
INTERNAȚIONAL
Ministrul german al apărării avertizează cu privire la amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia în spațiu și cere dezvoltarea capabilităților ofensive
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a avertizat joi asupra amenințării tot mai mari generate de operațiunile spațiale ale Rusiei, subliniind îngrijorarea provocată de doi sateliți ruși care urmăresc sateliții Intelsat utilizați de forțele germane și de alții, potrivit The Guardian.
„Rusia și China și-au extins rapid, în ultimii ani, capacitățile de război în spațiu pot perturba operațiunile cu sateliți, pot orbi sateliții, îi pot manipula sau distruge cinetic”, a declarat el într-o conferință despre spațiu, la Berlin.
Pistorius a subliniat necesitatea unor discuții privind dezvoltarea capabilităților ofensive în spațiu, ca măsură de descurajare, menționând utilizarea de către Rusia a doi dintre sateliții săi Luch Olymp pentru a urmări sateliții Intelsat.
Amintim că frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
INTERNAȚIONAL
BERD: Perspectivele de creștere pentru unele țări din centrul și sud-estul Europei, inclusiv România, s-au înrăutățit din cauza taxelor vamale americane și a concurenței chineze
Perspectivele de creștere pentru unele țări din centrul și sud-estul Europei, inclusiv Ungaria, România și Slovenia, s-au înrăutățit, pe fondul efectelor taxelor vamale americane și al sporirii concurenței chineze asupra exporturilor lor, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat joi de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), informează Euronews, citat de Agerpres.
Avansul economiilor celor 43 de ţări în care investeşte BERD ar urma să crească de la 2,8% în 2024 la 3,3% în primul semestru din 2025. Apoi creşterea va încetini în Asia Centrală, sudul şi estul Mediteranei, sud-estul Europei, Europa Centrală şi statele baltice. Actuala perspectivă nu include regiunile care s-au alăturat recent, cum ar fi Africa Subsahariană şi Irak.
Principalele riscuri la adresa creşterii includ continuarea tensiunilor comerciale şi slăbirea cererii pe plan global. Totuşi, BERD se aşteaptă la o redresare a creşterii în 2026. După un avans de 3,1% anul acesta, creşterea va accelera la 3,3% în 2026, previzionează BERD.
Instituţia a îmbunătăţit prognozele privind PIB-ul Poloniei, care ar urma să înregistreze o creştere de 2,5% anul acesta, şi al Lituaniei în 2026. Referindu-se la cele două ţări, economistul şef al BERD, Beata Javorcik, a declarat: „Vedem că statele care au o evoluţie bună sunt cele diversificate, economiile mai mari, cum ar fi Polonia, mai puţin dependente de exporturi, ţări care investesc foarte mult, în special în sectorul public”.
PIB-ul Ucrainei ar urma să crească cu 2,5% anul acesta, faţă de un nivel de 3,3% previzionat în mai, din cauza impactului agresiunii Rusiei şi a recoltelor agricole slabe.
În sud-estul Uniunii Europene, inclusiv în Bulgaria, Grecia şi Romania, previziunile de creştere au fost reduse cu 0,3% pentru acest an şi cu 0,5% anul viitor. Exporturile mai scăzute sunt echilibrate de investiţiile mai solide în regiune, unde România este în cea mai slabă poziţie, consideră BERD. Ţara „va avea nevoie să utilizeze deplin fondurile europene pentru a stimula creşterea”, consideră BERD. Instituţia se aşteaptă la o creştere medie de 1,7% în 2025 şi 1,9% în 2026 pentru cele trei ţări din sud-estul Uniunii Europene.
În privinţa Europei, BERD consideră că tensiunile comerciale reprezintă unul dintre punctele de presiune. Sunt impuse taxe vamale de 15% aproape pentru toate exporturile UE către SUA, ceea ce afectează evoluţia regiunii.
„Impactul taxelor vamale încă nu s-a materializat”, a atras atenţia Javorcik.
În plus, statele din Europa se confruntă pe termen lung cu riscul sporirii concurenţei comerciale din partea Chinei.
China este responsabilă pentru un sfert din exporturile globale şi exportă mai mult decât Germania şi SUA la un loc. „China şi ţările noastre tind să exporte produse similare, ceea ce înseamnă că statul asiatic devine un competitor pentru economiile dezvoltate din Europa”, susţine Javorcik.
În ultimul deceniu, China şi-a majorat exporturile de maşini şi baterii, mărfuri care de asemenea au ponderi importante în exporturile unor ţări din zona în care este prezentă BERD.
COMISIA EUROPEANA
CE solicită României să transpună integral Directiva privind punctul unic european de acces pentru a asigura accesul investitorilor la informațiile publice corporative
Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României și altor 14 state membre pentru netranspunerea integrală a Directivei Omnibus privind punctul unic european de acces (ESAP)
Potrivit comunicatului oficial, Directiva Omnibus ESAP face parte din pachetul legislativ ESAP, care creează un mecanism centralizat pentru ca investitorii și alte părți interesate să aibă acces rapid și ușor la informații publice, comparabile și utilizabile.
Dezvoltarea ESAP va avea loc în trei etape, prima începând din iulie 2026, când informațiile publicate conform Directivei privind transparența și ale Regulamentelor (UE) 2017/1129 și nr. 236/2012 vor fi transmise autorităților naționale și puse la dispoziție pe ESAP.
Pentru această primă etapă, statele membre trebuiau să transpună modificările aduse Directivei privind transparența până la 10 iulie 2025.
Prin urmare, Comisia Europeana a trimis scrisori de notificare oficială către Bulgaria, Estonia, Spania, Franța, Croația, Italia, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Austria, Portugalia, Polonia, România, Slovenia și Suedia, care au la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea și a notifica măsurile adoptate Comisiei. În lipsa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide emiterea unui aviz motivat.
