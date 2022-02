Guvernul de la București și cel de la Chișinău se vor întruni pe 11 februarie. Maia Sandu: Vor fi semnate acorduri și protocoale de colaborare pe mai multe domenii

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit ieri cu Prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Mark Rutte, care a efectuat o vizită de lucru la Chișinău, fiind pentru prima dată când un Prim-ministru olandez vizitează Republica Moldova, „fapt ce a permis resetarea dialogului politic dintre cele două țări și a pus baza unui parteneriat puternic de viitor, în domenii importante pentru cetățeni”, a transmis administrația prezidențială a R. Moldova.

Potrivit șefei statului, în cei 30 de ani de relații diplomatice, Țările de Jos au fost mereu un partener important pentru promovarea obiectivelor de integrare europeană ale Republicii Moldova: „Suntem recunoscători autorităților de la Haga pentru sprijinul oferit în dialogul nostru cu Uniunea Europeană”, a spus Maia Sandu.

„Aceasta poate că este prima vizită a unui premier olandez în Republica Moldova, dar țările noastre se bucură de dialog activ de aproape 30 de ani”, a transmis premierul Olandei într-un mesaj pe contul de Twitter.

Many thanks to President @sandumaiamd for the warm welcome @WBHoekstra and I have received in Moldova. This may be the first visit by a Dutch PM to Moldova, but our countries have enjoyed frequent and active contacts for almost 30 years now. pic.twitter.com/kh3ACRHkh4

— Mark Rutte (@MinPres) February 2, 2022