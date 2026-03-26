Guvernul francez propune crearea unui cadru juridic nou pentru situații când țara se confruntă cu o amenințare și plănuiește investiții de 8,5 miliarde de euro în muniții până în 2030 

Guvernul francez va propune crearea unui nou cadru juridic care să permită statului să ignore sau să adapteze legile naționale atunci când țara se confruntă cu o amenințare, a anunțat miercuri prim-ministrul Sebastien Lecornu, informează Politico Europe.

Obiectivul este de a recalibra „un stat conceput pentru timp de pace într-o lume care nu mai este în întregime în pace”, a declarat el în fața deputaților din Adunarea Națională, fără a defini amenințarea.

„Nu este vorba, desigur, de a submina statul de drept; este vorba de a oferi statului mijloacele necesare pentru a fi eficient în perioade de criză”, a adăugat el.

Noul regim — descris ca o „stare de alertă de securitate națională” — ar putea fi activat fără aprobarea parlamentului. Acesta ar permite statului să suspende aplicarea anumitor reglementări privind construcțiile, traficul de camioane grele, achizițiile publice și depozitarea muniției și a combustibilului, pentru a facilita mobilitatea militară, achizițiile mai rapide de armament și stimularea producției.

Lecornu a mai declarat deputaților că Franța va aloca 8,5 miliarde de euro pentru muniții până în 2030, va crea o nouă platformă pentru achiziționarea în bloc a obuzelor și rachetelor și va stimula industria civilă să intre în sectorul apărării.

Discursul lui Lecornu vine în contextul în care economia de război a Franței — adică trecerea industriei la regim de război ca răspuns la atacul Rusiei asupra Ucrainei — și-a pierdut avântul.

Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au arătat, de asemenea, că arsenalele occidentale nu sunt adecvate pentru a lupta împotriva dronelor ieftine. Lecornu convoacă joi o reuniune privind economia de război.

Citiți și: Macron anunță creșterea arsenalului nuclear al Franței și o “descurajare avansată” la nivel european: Pentru a fi liber, trebuie să fii temut, iar pentru a fi temut, trebuie să fii puternic

Atacul americano-israelian asupra Iranului a avut un impact direct asupra Franței, care a pierdut un soldat săptămâna trecută în urma contraatacurilor iraniene. Franța are 5.000 de soldați în regiune și a desfășurat nave de război, avioane de luptă și sisteme de apărare aeriană suplimentare, având în vedere acordurile de apărare pe care le are cu țări precum Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Un statut juridic nou, un scenariu vechi

Elaborarea unor modalități de reacție la situații de urgență nu este o noutate în Franța.

O lege din anii 1950 privind starea de urgență a fost activată în urma atacurilor teroriste din 13 noiembrie 2015; aceasta permite efectuarea de percheziții și dispunerea arestului la domiciliu fără o hotărâre judecătorească. O „stare de urgență sanitară” aprobată în timpul pandemiei de Covid a fost utilizată pentru a restricționa libertatea de circulație și de întrunire fără aprobarea parlamentului.

Noul regim propus de Lecornu ar permite guvernului „în caz de amenințări și atunci când circumstanțele o impun, să adapteze temporar normele noastre pentru a accelera procesul decizional, a simplifica procedurile și a elimina obstacolele care încetinesc în prezent punerea în aplicare a proiectelor noastre strategice”.

El nu a oferit mai multe detalii, dar a adăugat: „Aceasta este rațiunea care stă la baza altor măsuri pe care guvernul le va propune în ceea ce privește lupta împotriva dronelor, gestionarea stocurilor strategice și a rezervelor.”

Noua măsură va fi inclusă în legea actualizată privind planificarea militară, care va fi prezentată Consiliului de Miniștri pe 8 aprilie. Proiectul de lege va fi analizat de Adunarea Națională începând cu 5 mai, apoi de Senat începând cu 1 iunie.

Prioritate pentru muniții

„Cea mai urgentă nevoie este, desigur, muniția. Planificăm să investim 8,5 miliarde de euro suplimentare în achiziții între 2026 și 2030, pe lângă cele 16 miliarde de euro alocate în legea privind planificarea militară din 2023”, a spus Lecornu.

Statul va lansa o nouă platformă numită „Muniție din Franța”, care va efectua achiziții în bloc pentru forțele armate franceze, precum și pentru aliați și clienți din străinătate — cu finanțare provenită atât de la guvern, cât și de la investitori privați. „Muniție din Franța” va funcționa ca o entitate cu scop special, o persoană juridică creată pentru îndeplinirea unei sarcini specifice.

Prioritățile vor fi sistemele de apărare aeriană și de avertizare timpurie, precum și dronele de interceptare și cele kamikaze, accentul fiind pus pe asigurarea unei producții în masă, rapide și ieftine, a declarat Lecornu.

Franța a fost ținta dronelor iraniene ieftine de tip Shahed în Orientul Mijlociu și a fost nevoită să le doboare cu rachete mult mai scumpe în ultimele săptămâni.

Mai multe companii franceze sunt capabile să producă mii de drone de interceptare, a declarat Lecornu în fața parlamentarilor, adăugând că va inaugura în curând o nouă fabrică împreună cu ministrul francez al Forțelor Armate, Catherine Vautrin.