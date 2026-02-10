Guvernul francez se pregătește să publice o foaie de parcurs cheie în domeniul energiei, pariind pe șase noi reactoare nucleare și surse regenerabile de energie pentru a-și asigura viitorul energetic

Guvernul francez se pregătește să publice o foaie de parcurs cheie în domeniul energiei, cu obiectivul de a ajunge la 60 % consum de energie electrică până în 2030, cu șase noi reactoare nucleare și un mix din energii regenerabile, informează Euronews.

După luni de impas politic în Franța cu privire la buget, guvernul se pregătește să avanseze într-unul dintre cele mai sensibile domenii politice: energia.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu a confirmat că va semna, „până la sfârșitul săptămânii viitoare”, decretul de publicare a mult așteptatului program energetic multianual (PPE) al Franței, care stabilește foaia de parcurs energetică a țării până în 2035.

Într-un interviu acordat publicației Ouest-France, Lecornu a declarat că decizia a fost motivată de „urgență”, menționând că planul a fost amânat cu aproape trei ani din cauza profundelor diviziuni politice privind echilibrul între energia nucleară și energia regenerabilă.

Un obiectiv central: electrificarea economiei

În centrul strategiei se află un obiectiv major: creșterea ponderii energiei electrice în consumul total de energie al Franței la 60% până în 2030, de la aproximativ 30% în prezent.

„Decarbonizarea țării necesită relansarea producției de energie electrică”, a afirmat Lecornu, subliniind amploarea schimbării.

Combustibilii fosili domină în continuare sectoare cheie precum transporturile și industria grea în Franța. De asemenea, cererea de energie electrică a crescut mai lent decât se preconiza, complicând eforturile de reducere a emisiilor.

Pentru a rezolva această problemă, guvernul intenționează să însoțească PPE cu un „plan major de electrificare a consumului de energie”, care vizează transporturile, clădirile și industria.

Lecornu a afirmat că vor fi necesare stimulente „pentru a accelera procesul”, astfel încât „60% din consumul nostru de energie în 2030 să fie electric”.

Energia nucleară și energiile regenerabile: un echilibru delicat

Lecornu a confirmat că șase noi reactoare nucleare EPR vor fi incluse în programul energetic, cu opt reactoare suplimentare enumerate ca opțiune, în conformitate cu angajamentele președintelui Emmanuel Macron din 2022.

Energia nucleară va rămâne, așadar, o piatră de temelie a strategiei energetice a Franței. Însă prim-ministrul a respins în repetate rânduri ideea de a încadra dezbaterea în termenii „energie nucleară versus energie regenerabilă”.

„A pune energia nucleară în opoziție cu energia regenerabilă este o cale fără ieșire. Adevărata luptă este să renunțăm la carbon și să reducem dependența noastră de importuri”, a afirmat el.

Cu toate acestea, guvernul recunoaște că electrificarea economiei, mai lentă decât se preconiza, ar putea duce la reducerea obiectivelor privind energia eoliană terestră și energia solară în următorii ani, o perspectivă care a stârnit îngrijorări în sectorul energiei regenerabile.

Lecornu a declarat că statul va continua să investească în energia eoliană offshore, energia solară și energia geotermală, precum și în energia eoliană onshore.

Însă, deoarece energia eoliană onshore „provoacă uneori tensiuni locale”, prioritatea va fi înlocuirea turbinelor vechi cu unele mai puternice, pentru a evita ceea ce el a descris ca fiind fragmentarea peisajului.

La mijlocul lunii ianuarie, directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a subliniat nevoia electrificării economiei europene pentru a-și asigura securitatea și pentru a-și menține prosperitatea.

„Dacă vrem să fim prosperi, dacă vrem să ne asigurăm securitatea, trebuie să ne electrificăm economiile și, îmi pare rău să spun, suntem departe de asta. Acum zece ani, în Europa, ponderea electricității în energia totală era de 20% (…). Europa este în continuare la 20%, China la 32%”, a argumentat miercuri directorul IEA, Fatih Birol, la un seminar organizat la Stockholm, Suedia.

Comisia Europeană a prezentat în luna noiembrie a anului trecut pachetul privind rețelele europene și o inițiativă privind autostrăzile energetice, documente care vor permite circulația eficientă a energiei în toate statele membre, integrând energia curată mai ieftină și accelerând electrificarea.

UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde de euro anual între 2031 și 2040 pentru investiții în domeniul energiei, arată Comisia Europeană. Cea mai mare parte a energiei electrice din UE provine din surse regenerabile

Acest lucru va contribui la scăderea prețurilor la energie și va sprijini un trai la prețuri accesibile pentru toți europenii. Aceasta va asigura o aprovizionare sigură și fiabilă pe măsură ce Europa se îndepărtează de importurile de energie din Rusia pentru a obține independența energetică.

Pachetul privind rețelele marchează o nouă abordare a infrastructurii energetice, aducând o perspectivă cu adevărat europeană asupra planificării infrastructurii, accelerând în același timp procedurile de autorizare și asigurând o repartizare mai echitabilă a costurilor în ceea ce privește proiectele transfrontaliere.

Noua abordare va permite utilizarea optimă a infrastructurii noastre energetice existente și, în paralel, va accelera dezvoltarea rețelelorși a altor infrastructuri energetice fizice în întreaga UE.