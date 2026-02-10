ENERGIE
Guvernul francez se pregătește să publice o foaie de parcurs cheie în domeniul energiei, pariind pe șase noi reactoare nucleare și surse regenerabile de energie pentru a-și asigura viitorul energetic
Guvernul francez se pregătește să publice o foaie de parcurs cheie în domeniul energiei, cu obiectivul de a ajunge la 60 % consum de energie electrică până în 2030, cu șase noi reactoare nucleare și un mix din energii regenerabile, informează Euronews.
După luni de impas politic în Franța cu privire la buget, guvernul se pregătește să avanseze într-unul dintre cele mai sensibile domenii politice: energia.
Prim-ministrul Sébastien Lecornu a confirmat că va semna, „până la sfârșitul săptămânii viitoare”, decretul de publicare a mult așteptatului program energetic multianual (PPE) al Franței, care stabilește foaia de parcurs energetică a țării până în 2035.
Într-un interviu acordat publicației Ouest-France, Lecornu a declarat că decizia a fost motivată de „urgență”, menționând că planul a fost amânat cu aproape trei ani din cauza profundelor diviziuni politice privind echilibrul între energia nucleară și energia regenerabilă.
Un obiectiv central: electrificarea economiei
În centrul strategiei se află un obiectiv major: creșterea ponderii energiei electrice în consumul total de energie al Franței la 60% până în 2030, de la aproximativ 30% în prezent.
„Decarbonizarea țării necesită relansarea producției de energie electrică”, a afirmat Lecornu, subliniind amploarea schimbării.
Combustibilii fosili domină în continuare sectoare cheie precum transporturile și industria grea în Franța. De asemenea, cererea de energie electrică a crescut mai lent decât se preconiza, complicând eforturile de reducere a emisiilor.
Pentru a rezolva această problemă, guvernul intenționează să însoțească PPE cu un „plan major de electrificare a consumului de energie”, care vizează transporturile, clădirile și industria.
Lecornu a afirmat că vor fi necesare stimulente „pentru a accelera procesul”, astfel încât „60% din consumul nostru de energie în 2030 să fie electric”.
Energia nucleară și energiile regenerabile: un echilibru delicat
Lecornu a confirmat că șase noi reactoare nucleare EPR vor fi incluse în programul energetic, cu opt reactoare suplimentare enumerate ca opțiune, în conformitate cu angajamentele președintelui Emmanuel Macron din 2022.
Energia nucleară va rămâne, așadar, o piatră de temelie a strategiei energetice a Franței. Însă prim-ministrul a respins în repetate rânduri ideea de a încadra dezbaterea în termenii „energie nucleară versus energie regenerabilă”.
„A pune energia nucleară în opoziție cu energia regenerabilă este o cale fără ieșire. Adevărata luptă este să renunțăm la carbon și să reducem dependența noastră de importuri”, a afirmat el.
Cu toate acestea, guvernul recunoaște că electrificarea economiei, mai lentă decât se preconiza, ar putea duce la reducerea obiectivelor privind energia eoliană terestră și energia solară în următorii ani, o perspectivă care a stârnit îngrijorări în sectorul energiei regenerabile.
Lecornu a declarat că statul va continua să investească în energia eoliană offshore, energia solară și energia geotermală, precum și în energia eoliană onshore.
Însă, deoarece energia eoliană onshore „provoacă uneori tensiuni locale”, prioritatea va fi înlocuirea turbinelor vechi cu unele mai puternice, pentru a evita ceea ce el a descris ca fiind fragmentarea peisajului.
La mijlocul lunii ianuarie, directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a subliniat nevoia electrificării economiei europene pentru a-și asigura securitatea și pentru a-și menține prosperitatea.
Citiți și: Directorul Agenției Internaționale pentru Energie anunță o „eră a electricității” și cere Europei să-și electrifice economia pentru a-și asigura securitatea: Văd viitorul Europei ca fiind electric
„Dacă vrem să fim prosperi, dacă vrem să ne asigurăm securitatea, trebuie să ne electrificăm economiile și, îmi pare rău să spun, suntem departe de asta. Acum zece ani, în Europa, ponderea electricității în energia totală era de 20% (…). Europa este în continuare la 20%, China la 32%”, a argumentat miercuri directorul IEA, Fatih Birol, la un seminar organizat la Stockholm, Suedia.
Comisia Europeană a prezentat în luna noiembrie a anului trecut pachetul privind rețelele europene și o inițiativă privind autostrăzile energetice, documente care vor permite circulația eficientă a energiei în toate statele membre, integrând energia curată mai ieftină și accelerând electrificarea.
Citiți și: Infrastructura energetică a UE va fi modernizată și extinsă pentru a reduce facturile și a spori independența
UE trebuie să mobilizeze 695 de miliarde de euro anual între 2031 și 2040 pentru investiții în domeniul energiei, arată Comisia Europeană. Cea mai mare parte a energiei electrice din UE provine din surse regenerabile
Acest lucru va contribui la scăderea prețurilor la energie și va sprijini un trai la prețuri accesibile pentru toți europenii. Aceasta va asigura o aprovizionare sigură și fiabilă pe măsură ce Europa se îndepărtează de importurile de energie din Rusia pentru a obține independența energetică.
Pachetul privind rețelele marchează o nouă abordare a infrastructurii energetice, aducând o perspectivă cu adevărat europeană asupra planificării infrastructurii, accelerând în același timp procedurile de autorizare și asigurând o repartizare mai echitabilă a costurilor în ceea ce privește proiectele transfrontaliere.
Noua abordare va permite utilizarea optimă a infrastructurii noastre energetice existente și, în paralel, va accelera dezvoltarea rețelelorși a altor infrastructuri energetice fizice în întreaga UE.
ENERGIE
Confederația Patronală Concordia susține apelul comun al European Business Nuclear Alliance pentru o tranziție energetică pragmatică, neutră tehnologic, cu un rol central al energiei nucleare
La un an de la lansarea European Business Nuclear Alliance, liderii mediului de afaceri european reuniți la Summitul anual din 2026, de la Varșovia, transmit un mesaj clar: tranziția energetică a Europei are nevoie de livrare concretă, nu doar de obiective ambițioase. Confederația Patronală Concordia, membră a acestei alianțe, susține apelul comun pentru o abordare pragmatică, neutră din punct de vedere tehnologic, care să valorifice toate soluțiile cu emisii scăzute de carbon, inclusiv energia nucleară.
În contextul creșterii accelerate a cererii de electricitate – determinată de electrificarea industriei, clădirilor, mobilității și dezvoltarea centrelor de date – energia nucleară joacă un rol esențial în asigurarea unui sistem energetic competitiv, stabil și decarbonizat. Studiile recente indică faptul că electricitatea ar putea reprezenta cel puțin 50% din consumul final de energie până în 2050, ceea ce face indispensabilă consolidarea unei baze de producție sigure și predictibile.
Deși în ultimul an s-au înregistrat progrese la nivel politic și industrial, inclusiv prin Clean Industrial Deal și prin creșterea investițiilor în lanțul valoric nuclear european, blocajele persistă, în special în zona de finanțare și de aplicare consecventă a principiului neutralității tehnologice. Aceste obstacole riscă să frâneze investițiile și să afecteze competitivitatea Europei într-un context global tot mai tensionat.
În declarația comună adoptată la Varșovia, membrii European Business Nuclear Alliance – inclusiv Concordia – solicită autorităților europene să accelereze tranziția de la strategie la implementare, printr-un cadru de finanțare coerent, acces echitabil la instrumente europene, sprijin pentru electrificare și dezvoltarea competențelor și lanțurilor valorice strategice.
Declarația integrală a European Business Nuclear Alliance detaliază aceste priorități și subliniază rolul mediului de afaceri în livrarea unei economii europene competitive, reziliente și decarbonizate.
European Business Nuclear Alliance este o alianță europeană de organizații și companii din mediul de afaceri care susțin rolul energiei nucleare ca parte esențială a mixului de soluții low-carbon ale Europei. Este o voce comună a mediului privat european care promovează o tranziție energetică pragmatică și neutră tehnologic, în care energia nucleară este tratată la fel ca celelalte tehnologii cu emisii scăzute de carbon.
ENERGIE
Rețele Electrice România a donat un grup electrogen de mare putere Spitalului Clinic Fundeni din București
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, susține activitatea medico-sanitară a Spitalului Clinic Fundeni din București prin donarea unui grup electrogen de mare putere (500 ÷ 550 kVA), pentru a putea asigura continuitatea alimentării cu energie electrică în cadrul instituției, chiar și în situații neprevăzute.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, grupul electrogen de ultimă generație urmează să fie conectat la rețeaua electrică a spitalului, pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în cazul întreruperilor planificate sau neprevăzute.
Acesta va deservi cu prioritate secțiile critice și alte spații esențiale, contribuind la menținerea continuității activităților medicale. Echipamentul va funcționa automat la detectarea unei căderi de tensiune și va asigura parametri stabili de alimentare. Astfel, se reduc riscurile asociate întreruperilor de energie asupra echipamentelor și proceselor medicale.
”Continuăm să ne implicăm activ în sprijinirea comunităților în care operăm, iar această donație reprezintă un pas esențial în protejarea serviciilor medicale vitale. Generatorul oferit va permite Spitalului Clinic Fundeni să își mențină funcționarea echipamentelor critice – de la aparatura de terapie intensivă până la sistemele de monitorizare și intervenție – chiar și în condiții de întreruperi neprevăzute ale alimentării cu energie electrică. Asigurarea unei surse stabile și sigure de electricitate este fundamentală pentru continuitatea actului medical și pentru siguranța pacienților. Prin întărirea infrastructurii electrice, contribuim la o alimentare mai rezilientă, atât pentru personalul medical, cât și pentru toți cei care depind de aceste servicii indispensabile,” a declarat Mihai Pește, director general al Rețele Electrice România.
Compania continuă să investească în proiecte cu impact social major, orientate către siguranță, sănătate și sprijin pentru instituțiile care deservesc populația.
Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 134.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Rețelele electrice operate de către Rețele Electrice România numără 289 de stații de transformare și peste 25.000 de posturi de transformare.
ENERGIE
Ministrul Energiei, întrevedere cu omologul ucrainean: Interconectările România–Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut sâmbătă o întrevedere cu omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, în cadrul căreia cei doi au discutat despre cooperarea energetică.
„Astăzi, pe teren, la granița cu Ucraina. Acolo unde lucrurile se văd altfel decât din documente.În acest context, m-am întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie. Simplu. Fără excepții”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.
Bogdan Ivan a subliniat că poziția României este una fermă, arătând că interconectările dintre România și Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță, inclusiv în situații de urgență.
Totodată, ministrul a precizat că România își exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta funcționarea Sistemului Energetic Național, și a reafirmat că protejarea consumatorilor români rămâne o prioritate în orice decizie de operare.
„Ucraina face eforturi continue pentru a menține funcționarea sistemului energetic în condiții extrem de dificile și pentru a rămâne conectată la rețeaua europeană. Cooperarea regională și coordonarea tehnică sunt esențiale pentru stabilitate, de ambele părți ale graniței”, a spus Bogdan Ivan.
El a mai precizat că a adus la aceeași masă Transelectrica, prin colegul său Ștefăniță Munteanu, pentru a aborda punctual subiectele privind continuitatea și echilibrul rețelei, inclusiv fluxurile transfrontaliere.
„Alături de mine s-a aflat și domnul deputat Eugen Bejinariu. România ajută. Responsabil, cu infrastructură care funcționează și cu atenție permanentă la propria securitate energetică”, a concluzionat ministrul Energiei.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție
OECD accession: Exim Banca Românească strengthens Romania’s credibility as a predictable trade partner, aligned with international rules
Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească consolidează credibilitatea României ca partener comercial predictibil, aliniat la standardele internaționale
OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene
Parlamentul European a aprobat clauzele de salvgardare pentru a-i proteja pe fermierii europeni în contextul acordului UE-Mercosur
Guvernul francez se pregătește să publice o foaie de parcurs cheie în domeniul energiei, pariind pe șase noi reactoare nucleare și surse regenerabile de energie pentru a-și asigura viitorul energetic
PE cere măsuri concrete pentru combaterea crizei locuințelor, iar statele membre își exprimă angajamentul de a continua cooperarea pentru dezvoltarea unor locuințe mai accesibile, sustenabile și de calitate în UE
MS susține modernizarea radioterapiei din sistemul public, cu sprijinul Băncii Mondiale, după modelul SUUB, care introduce în premieră radioterapia stereotactică
Peste 150 de țări avertizează că orientarea spre o creștere economică nesustenabilă contribuie la distrugerea biodiversității globale
“Momentul Groenlanda”: Macron proclamă “stare de urgență geopolitică și geoeconomică” în ajunul summitului UE și acuză administrația Trump că urmărește “dezmembrarea” UE
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE își actualizează Strategia pentru regiunea arctică. Kallas: Arctica a devenit linia de front a competiției globale pentru putere
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Trending
-
COMISIA EUROPEANA6 days ago
“Absurditate totală” – Reacția Comisiei Europene la un raport al SUA care o acuză de cenzură și interferență în alegeri, inclusiv în România
-
ROMÂNIA1 week ago
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
-
SUA6 days ago
Raport SUA: Comisia Europeană interferează în alegerile din statele UE; Alegerile anulate din România, cazul cu cele mai agresive măsuri de cenzură
-
SUA1 week ago
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
-
INTERNAȚIONAL5 days ago
România, una din cele 5 țări UE prezente la nivel de ministru de externe la reuniunea mineralelor rare de la Washington: Țara noastră – actor strategic în lanțul de aprovizionare a Europei (MAE)