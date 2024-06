Guvernul Irlandei primește pentru prima dată un ambasador palestinian, la o lună după recunoașterea statului Palestina

Premierul irlandez, Taoiseach Simon Harris, a primit-o pe ambasadoarea palestiniană la Dublin, Jilan Wahba Abdalmajid, după ce Irlanda a recunoscut luna trecută statul Palestina, informează un comunicat oficial al Guvernului.

Vizita ambasadoarei Abdalmajid la sediul guvernului de la Dublin este una istorică, fiind prima dată când un ambasador palestinian a fost primit oficial în biroul premierului irlandez.

Ambasadoarea palestiniană Abdalmajid a mulțumit premierul și poporului irlandez și a declarat că recunoașterea, alături de Spania și Norvegia, a fost o sursă de putere, speranță și lumină pe calea păcii pentru poporul palestinian, care a plasat țara sa pe un alt nivel în percepția lumii.

Premierul irlandez a declarat că politica externă a Irlandei a fost întotdeauna ghidată de dreptul internațional și de drepturile omului.

For the first time a Palestinian ambassador has been formally received in the Taoiseach’s office.

Ambassador @JilanWahba‘s meeting with Taoiseach @SimonHarrisTD this morning follows Ireland’s recognition of the State of Palestine last month.

Read more: https://t.co/j8Jlhe1Ndo pic.twitter.com/QclJiNCE7K

— MerrionStreet.ie (@merrionstreet) June 6, 2024