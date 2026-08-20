Guvernul lansează TechUp România, un nou program de peste 1 mld. de euro. Nazare: Vrem să construim tehnologie, proprietate intelectuală și capacități de producție competitive

Guvernul a aprobat astăzi TechUp România, un nou program de amploare inițiat și construit de Ministerul Finanțelor, cu un buget de aproximativ 1,05 miliarde de euro, pentru proiecte între 5 și 50 de milioane de lei.

„Finanțăm domenii strategice precum inteligența artificială și microelectronica, biotehnologia, energia și tehnologiile climatice, spațiul și sistemele autonome, materialele avansate și securitatea cibernetică. România are cercetători, ingineri și antreprenori foarte buni, dar prea multe tehnologii se opresc între laborator și piață. TechUp schimbă această logică: pentru prima dată, cercetarea, dezvoltarea prototipului, validarea și investiția în capacitatea de producție sunt puse într-un singur parcurs de finanțare. Compania solicitantă depune o singură cerere pentru cele două componente, iar pentru cercetare-dezvoltare poate primi un avans de până la 30%”, a transmis Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Programul are două trasee:

Pentru antreprenorii care au tehnologia, dar au nevoie de capital și validare, finanțarea poate fi completată prin venture capital (fonduri care investesc în companii cu potențial mare de creștere) sau business angels (investitori privați care aduc atât capital, cât și experiență și know-how);

Pentru companiile mature există un traseu dedicat, care le permite să ducă tehnologia până la producție. În același timp, proprietatea intelectuală rămâne în compania care dezvoltă tehnologia, astfel încât antreprenorul să păstreze un activ valoros pentru viitoarele runde de finanțare.

„TechUp face parte din arhitectura de relansare economică inițiată și construită de Ministerul Finanțelor și adoptată în februarie, prin care orientăm mai mult capital către investiții productive, tehnologie și companii românești cu valoare adăugată mare”, a mai adăugat Alexandru Nazare. Reducerea decalajului dintre cercetare, validare tehnologică și piață, reprezintă miza noului program: „Vrem să folosim mai bine capitalul uman românesc și să construim în România tehnologie, proprietate intelectuală, companii și capacități de producție competitive.”

„De la laborator la fabrică. De la idee la proprietate intelectuală. De la prototip la produs. Prin TechUpRomania, statul nu doar distribuie resurse, ci mobilizează capital privat și creează condițiile pentru ca tehnologiile dezvoltate în România să devină afaceri și capacități industriale cu impact asupra economiei”, a conchis ministrul.

În termen de 45 de zile Ministerul Finanțelor va aproba şi Ghidul solicitantului şi Ghidul de plată care vor oferi detaliat informațiile pentru accesarea programului.