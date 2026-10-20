Guvernul Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului, punând capăt unei perioade de cinci luni de interimat

ROMÂNIA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Edit CaleaEuropeana

Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului, punând capăt unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat la conducerea Executivului. Guvernul Niculescu a fost învestit cu 280 voturi pentru și 58 împotrivă. 

*Știre în curs de actualizare

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Programul de guvernare este structurat pe mai multe capitole sectoriale, care cuprind măsuri și obiective în domenii esențiale precum finanțele publice, economia, sănătatea, educația, energia și infrastructura, dar și agricultura sau administrația publică.

De asemenea, în cadrul programului au fost asumate mai multe obiective: reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2030, aderarea României la OCDE, finalizarea PNRR, depășirea pragului de 2.000 km de autostrăzi și drumuri expres până în 2028, cât și creșterea graduală a cheltuielilor de apărare spre 5% din PIB. 

 Programul-de-guvernare poate fi consultat aici.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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