Guvernul Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului, punând capăt unei perioade de cinci luni de interimat

Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului, punând capăt unei perioade de mai bine de cinci luni de interimat la conducerea Executivului. Guvernul Niculescu a fost învestit cu 280 voturi pentru și 58 împotrivă.

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Programul de guvernare este structurat pe mai multe capitole sectoriale, care cuprind măsuri și obiective în domenii esențiale precum finanțele publice, economia, sănătatea, educația, energia și infrastructura, dar și agricultura sau administrația publică.

De asemenea, în cadrul programului au fost asumate mai multe obiective: reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2030, aderarea României la OCDE, finalizarea PNRR, depășirea pragului de 2.000 km de autostrăzi și drumuri expres până în 2028, cât și creșterea graduală a cheltuielilor de apărare spre 5% din PIB.

Programul-de-guvernare poate fi consultat aici.