Guvernul Norvegiei vrea să majoreze bugetul destinat serviciului de informații externe pentru a consolida monitorizarea Rusiei

Guvernul norvegian a propus creșterea resurselor financiare dedicate serviciului de informații externe al țării pentru a consolida supravegherea Rusiei vecine, informează AFP, citat de Agerpres.

Proiectul de lege privind bugetul pentru 2027 cuprinde a creștere de aproximativ 400 de milioane de coroane (peste 37 de milioane de euro) a bugetului pe anul viitor destinat agenției cunoscute sub numele de Etterretningstjenesten.

„Trebuie să înțelegem evoluțiile din jurul nostru rapid, corect și precis”, a declarat ministrul Apărării, Tore Sandvik, citat într-un comunicat de presă.

Acesta consideră că serviciul de informații externe și forțele armate trebuie „să aibă o capacitate solidă și continuă de a evalua amenințările în zonele de interes pentru Norvegia și de a trage în semnal de alarmă.”

Norvegia are o frontieră terestră de 198 de kilometri în Arctica, fiind practic „ochii și urechile” NATO în Nordul Îndepărtat.

Această țară scandinavă este geografic aproape de Peninsula Kola, unde Rusia își staționează o mare parte din arsenalul nuclear.

Proiectul de buget propune, de asemenea, o creștere cu 250 de milioane de coroane (peste 23 de miliioane de euro) a finanțării pentru serviciul de informații interne (PST).

Incidentele specifice războiului hibrid s-au intensificat în ultima perioadă, pe fondul escaladării ofensivei ruse împotriva Ucrainei.

În luna august, Germania a acuzat Rusia că se află în spatele tentativei de atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig.

Danemarca a acuzat ulterior o fregată rusă că a tras rachete de semnalizare către un elicopter militar, în timp ce Polonia a mobilizat avioane de vânătoare după ce un elicopter rus a pătruns pentru scurt timp în spațiul său aerian. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, că luni, drone rusești au scufundat o navă de transport cereale în apropierea României, deși autoritățile române nu au confirmat în mod independent această informație.

Ulterior, guvernul bulgar a confirmat marți că, în cursul nopții, două nave comerciale care navigau în apele teritoriale bulgare au fost lovite de drone, una dintre ele scufundându-se

În acest context, premierul lituanian Mindaugas Sinkevičius a solicitat un plan ferm al NATO pentru a răspunde atacurilor hibride ale Rusiei, avertizând că Moscova este dispusă să pună la încercare alianța.