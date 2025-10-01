Guvernul pregătește proiectele de apărare ale României pentru finanțare prin SAFE. Eventuale ajustări legislative pentru a sprijini implementarea, luate în considerare

O nouă întâlnire de lucru pe tema proiectelor pe care România le va susține pentru a fi incluse la finanțare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe) a avut loc miercuri, la Palatul Victoria, sub coordonarea prim-ministrului Ilie Bolojan, informează Guvernul într-un comunicat.

Responsabilii guvernamentali au analizat portofoliul de proiecte avut în vedere de statul român și din perspectiva localizării în România a cât mai multor proiecte de investiții. O astfel de decizie va avea impact asupra dezvoltării industriei naționale de apărare, creșterii capacității de producție și participării la lanțurile valorice ale industriei de apărare europene, potrivit sursei citate.

De asemenea, prim-ministrul Ilie Bolojan, miniștrii și experții din ministere au discutat despre cadrul legislativ existent și despre eventualele ajustări necesare pentru a sprijini implementarea proiectelor de investiții care vor fi susținute prin Programul SAFE. Aceste aspecte vor fi urmărite la nivelul ministerelor, astfel încât, la momentul aprobării de către Comisia Europeană a listei proiectelor depuse de România, cadrul normativ să fie pregătit să faciliteze implementarea acestora.

Întâlnirea de lucru de astăzi a fost organizată de prim-ministrul Ilie Bolojan în contextul în care România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate de Comisia Europeană pentru statele membre. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.

Participarea la programul SAFE are trei componente: apărare, bugetară și de infrastructură.

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 miliarde euro, sub formă de împrumuturi, pentru care 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul.

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria au participat, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan, viceprim-ministrul Cătălin-Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, viceprim-ministrul Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul prezidențial, Radu Burnete, precum și experți din ministere.