Guvernul premierului desemnat Siegfried Mureșan a picat la vot în Parlament. Se deschide calea către alegeri anticipate, nedorite de președintele Nicușor Dan

Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu a obținut miercuri cele 233 de voturi necesare pentru învestitură, votul din Parlament deschizând calea constituțională către dizolvarea Legislativului și convocarea alegerilor anticipate, variantă pe care președintele Nicușor Dan a spus în repetate rânduri că nu o dorește.

La votul de învestitură care a avut loc după dezbaterea cu premierul desemnat au fost exprimate 197 de voturi, dintre care 182 „pentru” și 15 „împotrivă”, insuficiente pentru obținerea majorității necesare.

„Se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție, pentru ca Parlamentul României să acorde încredere Guvernului”, a fost anunțul oficial din Parlament, după numărarea voturilor.

Siegfried Mureșan a prezentat în plenul Parlamentului României programul de guvernare care are drept obiectiv central construirea „unui stat modern pentru cetățeni puternici” bazat pe patru piloni o Românie modernă, prosperă, dreaptă și sigură.

După respingerea propunerii de guvern, președintele Nicușor Dan a dobândit, potrivit Constituției, competența de a convoca alegeri anticipate, însă este de așteptat ca șeful statului să continuă consultările cu partidele parlamentare pentru depășirea crizei politice.

Alegerile anticipate nu sunt o soluție, a spus președintele șeful statului, marți, cu o zi înainte ca Parlamentul să supună la vot guvernul premierului desemnat Siegfried Mureșan.

Într-o scurtă declarație de presă acordată la Palatul Cotroceni șeful statului a îndemnat partidele „să privească la interesul național”.

„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție – dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români, și a piețelor financiare”, afirmase Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru după consultările cu partidele parlamentare pe care le-a avut pe data 17 septembrie.

Desemnarea a venit după două tentative anterioare de formare a unui guvern care nu au dus la instalarea unui Executiv cu puteri depline, inclusiv respingerea cabinetului propus de Adrian Veștea.

România se află în criză politică și guvernamentală prelungită după ce Parlamentul României a votat pe 5 mai în favoarea moțiunii de cenzură inițiate de PSD și AUR împotriva guvernului condus de președintele PNL Ilie Bolojan. 281 de voturi au fost date în favoarea destituirii cabinetului Bolojan De atunci, România este condusă de un Executiv interimar la Palatul Victoria.

Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul doar dacă sunt îndeplinite cumulativ două condiții: nu se formează un guvern în termen de 60 de zile de la prima solicitare de învestitură și sunt respinse cel puțin două solicitări de învestitură. Înainte de dizolvare, președintele trebuie să consulte președinții celor două Camere și liderii grupurilor parlamentare.