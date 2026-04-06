Guvernul promite protejarea capacității industriale și a angajaților șantierului Damen Mangalia, declarat de interes strategic. Darău: Rămâne una dintre cele mai importante platforme navale din Europa

Guvernul României dă asigurări că nu va abandona Șantierul Damen Shipyards Mangalia, una dintre cele mai importante platforme industriale navale din România și din Europa, care intră începând de luni în procedura de faliment, în urma respingerii planului de reorganizare de către creditorul majoritar, a transmis ministrul Economiei, Irineu Darau.

„Nu abandonăm acest șantier, ba chiar dimpotrivă! Suntem în dialog cu toate părțile implicate și vom continua să acționăm pentru protejarea interesului strategic al României în industria navală. Acest șantier rămâne una dintre cele mai importante platforme industriale navale din România și din Europa, iar forța de muncă de aici este un activ valoros, care trebuie păstrat cât mai mult posibil”, a declarat ministrul.

Oficialul a subliniat că decizia Adunării Creditorilor marchează „încheierea unei etape”, dar și începutul unui nou proces de restructurare și repoziționare.

„Astăzi se încheie o etapă pentru Șantierul Damen Shipyards Mangalia. Este un moment dificil, dar este și punctul din care trebuie să ne uităm responsabil la ce urmează”, a afirmat acesta.

Potrivit ministrului Economiei, prioritatea imediată rămâne protejarea angajaților, inclusiv prin plata salariilor restante din Fondul de Garantare, proces aflat deja în derulare.

„Ne-am asigurat că oamenii sunt protejați — din Fondul de Garantare — prin plata salariilor în următoarele luni. Am făcut demersuri pentru accelerarea acestui proces, iar sumele aferente lunilor decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026 sunt în procedură de plată și vor ajunge la angajați în perioada imediat următoare”, a precizat ministrul.

Acesta a adăugat că Ministerul Economiei, împreună cu Ministerul Muncii, gestionează prioritar plata drepturilor salariale și măsurile de protecție socială pentru personalul șantierului.

În paralel, autoritățile pregătesc următoarea etapă, în care activele șantierului vor fi conservate, iar opțiunile de relansare vor fi analizate.

„Falimentul înseamnă închiderea actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi. Obiectivul este să valorificăm inteligent activele existente și să creăm condițiile pentru reluarea activității, fie prin atragerea de investitori, fie prin alte formule viabile”, a explicat Irineu Darau.

Șantierul a fost declarat recent companie de interes strategic, iar ministrul a dat asigurări că Guvernul va utiliza toate instrumentele disponibile pentru a proteja capacitatea industrială și capitalul uman.

„Ministerul Economiei a tratat constant acest obiectiv ca fiind de interes strategic și va folosi toate instrumentele disponibile pentru a proteja atât capacitatea industrială, cât și angajații săi”, a subliniat acesta.

În perspectivă, autoritățile mizează pe atragerea de investiții sustenabile care să permită relansarea activității și valorificarea potențialului industrial al șantierului.

„Cel mai important este să facilităm investiții sustenabile și durabile pentru viitor. Îmi asum angajamentul să fac tot ceea ce îmi stă în putință pentru a crea aceste perspective. Știm că nu totul depinde de noi, însă doar cu optimism și pragmatism vom reuși să găsim soluții”, a conchis ministrul Economiei.