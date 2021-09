Guvernul României a aprobat înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică ce va contribui la sprijinirea creșterii economice

Think tank-ul New Strategy Center a organizat marți, 28 septembrie, o dezbatere online intitulată „The AUKUS Domino Effect. Impact on the Transatlantic Link & EU Strategic Autonomy”, ce a fost moderată de Ambasadorul Cristian Diaconescu, membru al Consiliului Științific al New Strategy Center.

Dezbaterea i-a avut ca speakeri pe Seth Cropsey, Director Center for American Seapower, Hudson Institute, SUA, Peter Watkins, Senior Visiting Fellow, LSE IDEAS – London School of Economics, Marea Britanie și Emmanuel Dupuy, președinte the Institute for Prospective and Security in Europe, Franța.

Evenimentul are loc în contextul reacțiilor variate la parteneriatul trilateral AUKUS dintre Australia, Regatul Unit și Statele Unite. Planurile anunțate pentru o cooperare mai extinsă între cele trei țări pe diverse domenii includ, de asemenea, un efort comun pentru dotarea Australiei cu o flotă de submarine cu propulsie nucleară, anulând angajamentul australian anterior de a cumpăra submarine convenționale din Franța.

În acest context, speakerii au abordat mai multe aspecte legate de implicațiile AUKUS asupra relației transatlantice, asupra evoluțiilor din zona Indo-Pacifică, dar și în ceea ce privește reacția Franței și demersurile privind creșterea autonomiei strategice a Uniunii Europene.

Statele Unite, Australia şi Marea Britanie au anunţat pe 15 septembrie un parteneriat strategic pentru a contracara China, AUKUS, incluzând furnizarea de submarine nucleare americane către Canberra. Astfel, Australia a decis să anuleze contractul de achiziţionare a unor submarine franceze cu propulsie convenţională în favoarea navelor americane cu propulsie nucleară, fapt ce a stârnit indignare și furie la Paris. În 2016, Franţa a semnat un contract în valoare de 56 miliarde de euro pentru a furniza Australiei 12 submarine cu propulsie clasică, considerat frecvent “contractul secolului” din cauza valorii şi importanţei sale strategice.