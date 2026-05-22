Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE

Cancelaria Prim-Ministrului și Serviciul de Telecomunicații Speciale au organizat joi, la Palatul Victoria, un workshop dedicat testării prototipului platformei guvernamentale de match-making industrial SAFE, un instrument digital dezvoltat pentru facilitarea conectării între contractorii implicați în proiectele finanțate prin instrumentul european SAFE și operatorii economici din România care dețin capabilități industriale relevante proiectelor SAFE.

În cadrul Planului național SAFE pentru industria europeană de apărare, se vor încheia o serie de acorduri de cooperare, care includ cerinţe de cooperare şi obligaţii specifice pentru contractori, iar Guvernul României își propune prin acestea un nivel de localizare de minim 50%. Prin platforma digitală SAFE țintim să creștem procentul de localizare a producției industriale în Romania.

În cadrul evenimentului au fost prezentate scopul, arhitectura generală și principalele funcționalități ale platformei, precum și modul în care aceasta va contribui la dezvoltarea lanțurilor valorice și de aprovizionare aferente proiectelor SAFE. Participanții au avut posibilitatea de a înțelege în mod direct prototipul platformei și de a analiza fluxurile funcționale privind înregistrarea operatorilor economici, completarea profilului acestora și identificarea automată a potențialilor parteneri industriali compatibili. Sistemul funcționează pe baza unui mecanism automatizat prin care contractorii SAFE își pot publica nevoile industriale specifice, iar companiile interesate își pot prezenta capabilitățile de producție, domeniile de activitate, certificările și experiența relevantă. Platforma realizează potriviri automate între cerere și ofertă, fără intervenție manuală din partea autorităților. Arhitectura platformei a fost concepută cu un grad ridicat de automatizare, care va include verificări administrative și fiscale automate.

Platforma digitală SAFE nu va fi utilizată pentru derularea procedurilor de achiziție publică și nu reprezintă o platformă de atribuire a contractelor. Rolul acesteia este exclusiv de a facilita conectarea între operatorii economici și identificarea rapidă a unor potențiali parteneri industriali pentru proiectele dezvoltate în cadrul instrumentului european SAFE.

La workshop au participat reprezentanți ai unor structuri asociative relevante pentru mediul de afaceri și industria națională, în cadrul unui format pilot de lucru destinat testării funcționalităților prototipului platformei și colectării de feedback tehnic și operațional din partea utilizatorilor. Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai Organizației Patronale Industria de Apărare (OPIA), Patronatului Industriei Române de Apărare (ROMDEF), Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică și Navală, Confederației Patronale Concordia, Fundației Romanian Business Leaders și Asociației Unmanned Vehicle Systems România.