Guvernul României întreprinde demersuri suplimentare pentru anularea unor dispoziții ale Pachetului Mobilitate I. Au fost depuse cereri la Grefa CJUE care vizează susținerea argumentațiilor

România are primii şase procurori delegaţi la Parchetul European (EPPO) condus de Laura Codruța Kövesi, după ce Colegiul EPPO a fost de acord, miercuri, cu toate propunerile transmise de Ministerul Justiţiei, ca urmare a procedurii de selecţie organizată pe 29 ianuarie.

“Avem, aşadar, la nivel naţional, instrumentele necesare sprijinirii acestui nou organ independent al Uniunii Europene, singurul organ european cu atribuţii de urmărire penală. Acum ne vom concentra pe aplicarea prevederilor legale, pe măsurile instituţionale, bugetare şi de pregătire profesională a tuturor celor care, direct sau indirect, vor sprijini EPPO în misiunea acestuia. România a fost printre primele state care au susţinut înfiinţarea Parchetului European, atât în procesul de negociere a Regulamentului EPPO, cât şi în etapele de operaţionalizare a noului organ jurisdicţional al Uniunii. EPPO va avea un rol esenţial, inclusiv din perspectiva consolidării statului de drept în Europa, în combaterea infracţiunilor ce pot afecta interesele financiare ale Uniunii Europene”, se arată într-un comunicat al Ministerului Justiţiei.

Potrivit comunicatului, activitatea operaţională a EPPO este preconizată a începe în curând, iar misiunea lui va fi cu atât mai importantă în perioada următoare când vor fi disponibile fonduri semnificative din bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, în sumă de 1.074,3 miliarde euro, şi din pachetul de redresare post-pandemic Next Generation EU, în valoare de 750 miliarde euro.

Pe 29 ianuarie, Ministerul Justiţiei a anunţat că a selectat şase candidaţi pentru funcţia de procuror european delegat în România.

Este vorba despre Dana-Manuela Ana, Camelia-Elena Grecu, Constantin Irina şi Jean-Nicolae Uncheşelu – Direcţia Naţională Anticorupţie, Dana-Cristina Bunea – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Florin Bogdan Munteanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Procurorii delegaţi vor acţiona în numele Parchetului European în statele lor şi vor avea aceleaşi competenţe ca procurorii naţionali în ceea ce priveşte investigaţiile, urmăririle penale şi trimiterea în judecată.

Într-o postare pe Twitter, EPPO a anunțat că numărul total de procurori delegați numiți până în prezent de statele membre participante a ajuns la 32.

Our team is now growing every day: this morning the #EPPO College appointed 8 more European Delegated Prosecutors: 2 from the Netherlands 🇳🇱 and the first 6 from Romania 🇷🇴. Total of European Delegated Prosecutors appointed now: 32.

— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) February 10, 2021