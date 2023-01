Nicolae Ciucă: Guvernul și-a propus pentru 2023 depășirea sumei de 11,3 miliarde de euro absorbită din fonduri europene anul trecut

Guvernul și-a propus pentru 2023 depășirea sumei de 11,3 miliarde de euro absorbită din fonduri europene anul trecut, precum și încurajarea investițiilor care să mențină ritmul de creștere economică al României, a declarat premierul Nicolae Ciucă, la începutul ședinței de Guvern de miercuri.

Potrivit premierului, România are la dispoziție 90 miliarde de euro bani europeni pe care ar trebui să-i absoarbă în tranșe de minim 10 miliarde de euro pe an pentru a asigura un nivel de absorbție de 100% la finalul exercițiului financiar curent.

„Am reușit să proiectăm și decizii care să producă efecte în timp, motiv pentru care este important să subliniez că ne-am angajat să asigurăm absorbția fondurilor europene și toate cele trei linii de finanțare europeană cumulează aproximativ 90 miliarde de euro. Dintr-un calcul cât se poate de simplu, am reușit să ne angajăm în acea sumă pe care am stabilit-o ca obiectiv, și anume cel puțin 10 miliarde pe an să fie absorbite, astfel încât, la final, să avem un procent cât mai aproape de cel pe care, de cele mai multe ori, nu am reușit să-l realizăm. Ne aducem aminte, vârfurile de absorbție au fost de aproximativ 50%, puțin peste 50%. Noi ne-am propus să avem un nivel de absorbție cât mai aproape de 100%, anul 2022, așa cum spuneam, din acel calcul simplu, noi am concluzionat că obligatoriu trebuie să absolvim minim 10 miliarde de euro pe an astfel încât să putem să acoperim întreaga sumă la dispoziție. În anul 2022 am reușit o absorbție de 11,3 miliarde de euro și avem perspective ca și anul acesta să ne încadrăm în această sumă și probabil să o depășim. Pentru că am reușit să asigurăm fundamentul pentru ceea ce înseamnă derularea proiectelor și programelor europene”, a afirmat premierul Nicolae Ciucă.

De asemenea, șeful Guvernului a punctat că investițiile în economie trebuie susținute în continuare pentru a asigura un ritm de creștere pozitiv pe fondul crizelor multiple de la nivel european.

„Avem nevoie să susținem în continuare investițiile în economie. Ne-a demonstrat foarte clar că, atât timp cât am realizat și am avut pe ordinea de priorități investițiile, economia a funcționat. Știm foarte bine că economia României este o economiei conectată la economia europeană și la economia mondială, iar efectele se vor resimți și la noi. Avem datele și analizele instituțiilor de analiză economică și, sigur, se anunță un an în care există această temere a intrării în recesiune economică. Cu toate acestea, pentru țara noastră predicția este una pozitivă și România, chiar dacă nu va mai avea același nivel de creștere, dar va avea o creștere economică și ea trebuie susținută prin măsuri la nivelul Guvernului și prin măsuri de sprijinire a mediului de afaceri, a mediului antreprenorial, așa cum am făcut-o și anul acesta, poate mai abitir decât atât, pentru că avem în continuare la dispoziție fonduri de garantare, garanții de stat”, a afirmat Nicolae Ciucă.

El a adăugat că a discutat cu ministrul finanțelor Adrian Câciu despre direcționarea concretă a celor 112 miliarde de lei prevăzute pentru investiții în 2023 și pentru a face „în așa fel încât acele sectoare ale economiei, acele domenii ale mediului de afaceri care funcționează și produc plusvaloare, să fie încurajate și susținute pentru a putea să ne menținem în acest echilibru economic și încă o dată, de ce nu, să avem o creștere economică mai mare decât cea estimată până în acest moment”.

În cele din urmă, premierul Nicolae Ciucă a făcut un apel la solidaritate, empatie la nivel naţional, la dialog cu partenerii sociali şi la colaborare la nivelul tuturor instituţiilor, precum şi la stabilitate politică.