Guvernul și OMV au agreat o cooperare strânsă pentru ca România să depășească situația prețurilor la carburanți și a aprovizionării în contextul războiului din Orientul Mijlociu

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a companiei OMV, condusă de directorul general, Alfred Stern, discuțiile vizând strategia de dezvoltare a OMV Petrom pentru perioada următoare, cu un buget de investiții record de 9,4 miliarde lei în acest an, precum și despre evoluția prețurilor la carburanți și a aprovizionării, în contextul războiului din Orientul Mijlociu și al perturbărilor de pe piața globală a petrolului, cadru în care ambele părți au agreat că vor coopera strâns.

Reprezentanții companiei au menționat că cel mai important proiect de explorare și exploatare a gazelor naturale în Marea Neagră, Neptun Deep, este în grafic, urmând ca exploatarea să înceapă anul viitor.

Proiectul vizează valorificarea gazelor atât pentru consum intern, cât și pentru export, contribuind astfel la securitatea energetică a României și la reducerea dependenței de importuri. În cadrul întrevederii, a fost subliniată importanța siguranței și securității proiectului în Marea Neagră.

A fost analizat și stadiul implementării acordului de principiu dintre Guvern și OMV Petrom pentru a permite continuarea investițiilor în explorarea și producția de hidrocarburi.

Un alt subiect central a fost evoluția prețurilor la carburanți și a aprovizionării, în contextul războiului din Orientul Mijlociu și al perturbărilor de pe piața globală a petrolului. Reprezentanții OMV au atras atenția asupra provocării principale: securizarea lanțului de aprovizionare, având în vedere că turbulențele provocate de conflict generează un deficit de aproximativ 30% din resursele necesare la nivel mondial.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul analizează toate scenariile în funcție de evoluția situației și a punctat rolul Petrom ca ancoră pe piața carburanților din România.

S-a agreat că va exista o colaborare și cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această situație dificilă.

La întrevedere, din partea Guvernului, alături de prim-ministru, au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și purtătorul de cuvânt a Guvernului, secretarul de stat Ioana Dogioiu.

Din partea OMV, au mai participat directorul general executiv și președintele Directoratului OMV Petrom, Christina Verchere, și vicepreședintele pentru Reglementare și Afaceri Publice Corporative, Alexandru Maximescu.