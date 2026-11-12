Guvernul va elabora un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli, cu măsuri de prevenție și sancțiuni ferme pentru actele de violență, a anunțat Luca Niculescu

Guvernul va elabora un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli, care va stabili responsabilități clare pentru toți cei implicați, va include măsuri concrete de prevenție, mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență, a anunțat joi premierul Luca Niculescu, la reuniunea Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar.

„Siguranța copiilor în școli este prioritatea Guvernului și a beneficiat încă de la preluarea mandatului de o atenție deosebită. Situațiile nefericite din ultima perioadă ne-au arătat, încă o dată, că nu putem trata violența în mediul școlar ca pe o problemă izolată. Nu este suficient să intervenim doar atunci când se întâmplă un incident grav. Trebuie să prevenim. Trebuie să identificăm din timp situațiile de risc. Trebuie să construim mecanisme prin care fiecare copil să se simtă în siguranță, respectat și ascultat”, a subliniat Luca Niculescu.

Premierul a precizat că există deja măsuri și direcții de acțiune pe mai multe paliere, care vizează prevenirea violenței, identificarea timpurie a comportamentelor de risc, sprijinul psihologic și consilierea, precum și intervenția în situații dificile, însă a subliniat că este nevoie de mai mult.

„Avem în discuție și alte soluții legate de asigurarea pazei unităților de învățământ, implicarea mai activă a specialiștilor în servicii sociale, dar și a poliției locale pentru a identifica riscurile și a interveni rapid, dacă va fi cazul. Este important să completăm acest set de măsuri și pentru acest lucru avem nevoie să discutăm despre ce se întâmplă concret în școli, despre dificultățile cu care se confruntă profesorii, despre așteptările părinților și despre ceea ce considerați și dumneavoastră, elevii, că trebuie schimbat. Propunerile pe care le veți avea astăzi sunt foarte importante pentru Guvernul Românei”, a continuat Niculescu.

Premierul a mai precizat că autoritățile vor analiza și situațiile specifice care depășesc formele obișnuite de manifestare a violenței și care pot indica procese de radicalizare, cu riscul de a conduce la forme extreme de violență.

„În această dimineață, Guvernul a publicat în transparență decizională Strategia națională pentru prevenirea și combaterea extremismului violent, prin care urmărim să construim un cadru sustenabil de protecție”, a spue el.

De asemenea, premierul a precizat că autoritățile se vor concentra pe dimensiunea preventivă, iar demersurile vor începe prin consolidarea capacităților instituționale de reacție și răspuns, inclusiv printr-o mai bună înțelegere a factorilor și proceselor care stau la baza fenomenului violenței în mediul școlar.

„Fiecare dintre dumneavoastră vine cu o perspectivă diferită, valoroasă. Tocmai acest lucru este important pentru noi. Suntem deschiși dialogului, încurajăm concretizarea propunerilor constructive și a măsurilor care, evident, pot fi aplicate. Pe baza acestor contribuții, vom face un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli, care să stabilească responsabilități clare pentru toți cei implicați, să prevadă măsuri concrete de prevenție, mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență. Copiii României trebuie să fie și trebuie să se simtă în siguranță”, a concluzionat Luca Niculescu.