Guvernul va restrânge participarea la licitații a unor companii non-UE. Liderii USR PLUS: Este o abordare europeană. A existat o consultare cu Comisia Europeană

Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a invitat-o pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (PPE), să participe la o dezbatere privind vaccinurile în Parlamentul European, subliniind că grupul său politic solicită și adoptarea unei rezoluții ca urmare a disputelor între Comisia Europeană și compania AstraZeneca.

“Comisia Europeană răspunde în fața Parlamentului European”, a scris Cioloș, pe Twitter.

“Am invitat-o pe Ursula von der Leyen să vină în Parlamentul European strategia UE privind vaccinurile”, a adăugat el, precizând că această dezbatere este necesară și în contextul evenimentelor recente.

Dacian Cioloș a mai subliniat că Renew Europe solicită, astfel, o dezbatere în plen și o rezoluție a Parlamentului European privind vaccinurile.

