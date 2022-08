Guy Verhofstadt: 48 de eurodeputați îi cer lui Josep Borrell să impună sancțiuni împotriva a 6.000 de cetățeni ruși identificați de fundația anticorupție a lui Aleksei Navalnîi

48 de deputați europeni doresc ca săptămâna viitoare Consiliul Afaceri Externe, pe lângă discutarea unei interdicții generale de acordare a vizelor, să impună sancțiuni pentru toți cei 6.000 de cetățeni ruși identificați de fundația internaţională anticorupţie a opozantului rus Aleksei Navalnîi, a anunțat europarlamentarul Renew Europe, Guy Verhofstadt.

„Trebuie să distrugem coloana vertebrală a regimului: propagandiștii și planificatorii de război ai lui Putin, finanțatorii și aranjorii”, a scris Guy Verhofstadt, pe Twitter.

48 MEPs want next week’s Foreign Affairs Council, besides discussing a general visa ban, to slap sanctions on the whole 6.000 #NavalnyList…

We have to break the backbone of the regime: Putin’s propagandists and war planners, financers and fixers… ALL of them ! @JosepBorrellF pic.twitter.com/OWoU5djCX6

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) August 22, 2022