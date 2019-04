Guy Verhofstadt așteaptă „cât mai curând posibil” excluderea oficială a ALDE România din Alianța Liberalilor și Democraților Europeni

Liderul europarlamentarilor ALDE, Guy Verhofstadt, se așteaptă ca Alianța Liberalilor și Democraților Europeni să oficializeze decizia luată la începutul acestei luni, de a exclude ALDE România din familia lor politică.

„Din păcate, situația din România regresează. Grupul ALDE a decis la începutul lunii aprilie să excludă ALDE România. Ne așteptăm ca partidul ALDE să dea curs acestei decizii și să-i excludă oficial din mișcarea noastră cât mai repede”, a scris europarlamentarul pe Twitter.

Sadly, the situation in Romania keeps regressing. The @ALDEGroup decided in early April to exclude ALDE Romania. We expect the @ALDEParty to follow this decision and formally expel them from our movement, as soon as possible. https://t.co/UNo6qE1tTu

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 25 aprilie 2019