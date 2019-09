Guy Verhofstadt consideră decizia Curții Supreme a Regatului Unit privind suspendarea Camerei Comunelor drept ”o mare ușurare în saga Brexit”: Palamentarii nu ar trebui niciodată reduși la tăcere într-o democrație veritabilă

Negociatorul-șef al Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, a salutat marți decizia Curții Supreme a Regatului Unit prin care aceasta stabilește că suspendarea Parlamentului britanic de către premierul Boris Johnson este ”ilegală, nulă și fără efect”.

”O mare ușurare în saga Brexit: statul de drept în Regatul Unit este viu și lovește. Palamentarii nu ar trebui niciodată reduși la tăcere într-o democrație autentică”, scris Verhofstadt într-o postare pe pagina sa de Twitter.

At least one big relief in the Brexit saga: the rule of law in the UK is alive & kicking. Parliaments should never be silenced in a real democracy.

I never want to hear Boris Johnson or any other Brexiteer say again that the European Union is undemocratic.

