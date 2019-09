Guy Verhofstadt, impresionat de tânăra activitstă pentru mediu, Greta Thunberg: ”A schimbat lumea de una singură. Este pur și simplu remarcabil”

În contextul în care această săptămână este dedicată climei, euroaprlamentarul belgian, Guy Verhoftsatd, a transmis un mesaj pe Twitter prin care s-a arătat impresionat de tânără activitstă pentru mediu care a ”schimbat lumea”.

”De la o singură persoană care protesta în fața Parlamentului suedez anul trecut, la marșuri în masă și la nivel global. Greta Thunberg a schimbat lumea singură. Pur și simplu remarcabil”, a scris Guy Verhofstadt.

From a one person protest outside the Swedish Parliament last year, to mass marches & a global #ClimateStrike, @GretaThunberg has single-handedly changed the world. Simply remarkable. pic.twitter.com/R5steO2kRX

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) September 21, 2019