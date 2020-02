Guy Verhofstadt, mesaj pentru britanici în prima zi a Regatului Unit în afara Uniunii Europene: Vom munci pentru a ne asigura că UE este un proiect din care veți dori să faceți din nou parte, în curând

Negociatorul-șef al Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt le-a transmis britanicilor într-un mesaj difuzat în prima zi după ieșirea Regatului Unit din UE că blocul comunitar va ”avea grijă de steaua lor”.

Acesta a difuzat un video în care doi veterani britanici, Stephen Goodall, un pro-european convins, și Sidney ”Sid” Daw, care au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial, deplâng ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Mesajul este proiectat pe cheile din Dover, același loc care a oferit o vedere primitoare soldaților care participaseră în 1940 la Bătălia de la Dunkirk.

Cei doi au transmis că le va lipsi ”camaraderia” din Uniunea Europeană.

We will look after your star & work to ensure the EU is a project you’ll want to be a part of again soon! 🇪🇺❤🇬🇧 pic.twitter.com/QRdxGb5cCC

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 1, 2020