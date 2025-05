Habemus Papam: Cardinalul Robert Francis Prevost a fost ales Papa Leon al XIV-lea. Primul Suveran Pontif din SUA

Lideri din întreaga lume l-au felicitat joi pe noul Suveran Pontif al Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea, ales de Conclavul cardinalilor reunit în ultimele două zile în Capela Sixtină a Bazilicii Sfântul Petru din Vatican.

Unul dintre primii care l-au felicitat pe noul episcop al Romei a fost președintele american Donald Trump, co-național cu primul suveran pontif din istorie care provine din SUA.

“Felicitări Cardinalului Robert Francis Prevost, care tocmai a fost numit Papă. Este o onoare să realizăm că este primul Papă american. Ce emoție și ce mare onoare pentru țara noastră. Aștept cu nerăbdare să îl întâlnesc pe Papa Leon al XIV-lea. Va fi un moment foarte important!”, a scris Trump, pe propria sa rețea de socializare, Truth Social.

Un mesaj a venit și din partea Uniunii Europene prin președinții Consiliului European, Antonio Costa, și Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care au subliniat că “milioane de europeni se inspiră zilnic din angajamentul durabil al Bisericii față de pace, demnitatea umană și înțelegerea reciprocă între națiuni”.

“Îl felicităm sincer pe Sanctitatea Sa Leon al XIV-lea pentru alegerea sa ca Papă și șef al Bisericii Catolice. (…) Suntem încrezători că Papa Leon al XIV-lea își va folosi vocea pe scena mondială pentru a promova aceste valori comune și pentru a încuraja unitatea în căutarea unei lumi mai juste și mai pline de compasiune”, au transmis von der Leyen și Costa.

Cei doi lideri au arătat că Uniunea Europeană este pregătită să colaboreze îndeaproape cu Sfântul Scaun pentru a face față provocărilor globale și pentru a cultiva un spirit de solidaritate, respect și bunătate.

“Ne dorim ca pontificatul Papei Leon al XIV-lea să fie ghidat de înțelepciune și putere, în timp ce conduce comunitatea catolică și inspiră lumea prin angajamentul său față de pace și dialog”, au conchis cei doi.

We sincerely congratulate His Holiness Leo XIV on his election as Pope and head of the Catholic Church. We wish that his pontificate be guided by wisdom and strength, as he leads the Catholic community and inspires the world through his commitment to peace and dialogue ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2025

Din Germania, președintele federal Frank-Walter Steinmeier și noul cancelar german Friedrich Merz au transmis un mesaj de felicitare noului Suveran Pontif.

Steinmeier a subliniat filiera augustiniană a vocației noului Papă, salutând și numele ales de cardinalul Prevost pentru pontificatul său.

“Fie ca această înțelepciune augustiniană să vă dea forța interioară și credința de a conduce Biserica în viitor, precum Leon cel Mare, ca gânditor teologic și diplomat priceput, și ca Leon al XIII-lea, găsind un răspuns la întrebările sociale ale lumii moderne”, a spus președintele german.

Ca al 267-lea succesor al Sfântului Petru, noul Papă își asumă “o responsabilitate spirituală și morală semnificativă într-o perioadă caracterizată de tulburări și provocări globale profunde”, a continuat Steinmeier.

Liderul german s-a referit și la “amprenta personală în calitate de constructor de punți între Statele Unite ale Americii și țările din America Latină” a noului Papă.

“Sanctitatea Voastră Papa Leon al XIV-lea, Vă felicit călduros pentru alegerea dumneavoastră ca șef al Bisericii Catolice. Oferiți speranță și îndrumare credincioșilor din întreaga lume și serviți ca o ancoră pentru justiție și reconciliere. Vă doresc putere, sănătate și binecuvântarea lui Dumnezeu”, a scris și cancelarul Friedrich Merz, pe X.

Eure Heiligkeit Papst Leo XIV., zu Ihrer Wahl als Oberhaupt der Katholischen Kirche gratuliere ich Ihnen sehr herzlich. Sie geben Gläubigen weltweit Hoffnung und Orientierung und sind Anker für Gerechtigkeit und Versöhnung. Ich wünsche Ihnen Kraft, Gesundheit und Gottes Segen. pic.twitter.com/jnEsE8jdJB — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 8, 2025

Și președintele francez Emmanuel Macron a surprins “un moment istoric pentru Biserica Catolică și milioanele sale de credincioși”.

“Papei Leon al XIV-lea și tuturor catolicilor din Franța și din întreaga lume, le adresez un mesaj de fraternitate. În acest 8 mai, fie ca acest nou pontificat să fie unul al păcii și speranței”, a scris Macron.

A historic moment for the Catholic Church and its millions of faithful. To Pope Leo XIV, and to all Catholics in France and around the world, I extend a message of fraternity. On this May 8th, may this new pontificate be one of peace and hope. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 8, 2025

De la Londra, premierul britanic Keir Starmer a precizat că “alegerea Papei Leon al XIV-lea este un moment de profundă bucurie pentru catolicii din Regatul Unit și din întreaga lume”.

Starmer a definit drept “un moment plin de semnificație” faptul că noul Papă este primul suveran pontif din istorie care provine din Statele Unite.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a felicitat pe noul Papă, de la care speră să continue să ofere “sprijinul moral și spiritual” pe care Ucraina l-a primit deja de la Vatican în timpul papalității lui Francisc.

“Felicitări Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea pentru alegerea sa la Tronul Sfântului Petru și pentru începutul pontificatului său”, a scris Zelenski pe rețelele sale de socializare, exprimând recunoștința Ucrainei pentru poziția consecventă a Vaticanului în susținerea dreptului internațional, condamnarea agresiunii ruse și a drepturilor civililor nevinovați.

Congratulations to His Holiness Pope Leo XIV @Pontifex on his election to the See of Saint Peter and the beginning of his pontificate. Ukraine deeply values the Holy See’s consistent position in upholding international law, condemning the Russian Federation’s military aggression… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2025

De la Varșovia au venit mesaje și din partea președintelui polonez Andrzej Duda și a premierului Donald Tusk.

“Din adâncul inimii mele, în numele națiunii poloneze și în numele meu personal, îl felicit pe Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea cu ocazia alegerii sale. Acesta este un moment profund emoționant pentru comunitatea Bisericii Catolice și pentru întreaga lume”, a subliniat președintele polonez.

From the bottom of my heart, on behalf of the Polish Nation and on my own behalf, I offer my heartfelt congratulations to His Holiness Pope Leo XIV on the occasion of his election to the See of Rome. This is a deeply moving moment for the community of the Catholic Church and… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 8, 2025

“Habemus Papam!”, a exclamat premierul polonez Donald Tusk care a precizat că alegerea unui nou papă reprezintă “optimismul și speranța de care are nevoie lumea”. “Răul nu va învinge”, a completat Tusk, în limbile engleză, poloneză și spaniolă.

Președintele interimar Ilie Bolojan l-a felicitat joi seară pe Papa Leon al XIV-lea cu ocazia alegerii sale la Scaunul Sfântului Petru.

“Cele mai calde felicitări Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea cu ocazia alegerii la Scaunul Sfântului Petru. Fie ca domnia sa să fie lungă și să-i călăuzească pe credincioșii din întreaga lume cu înțelepciune și inspirație, aducând speranță și alinare celor mulți afectați de războaie și nedreptate“, a scris Bolojan, pe X.

Warmest congratulations to His Holiness Pope Leo XIV upon the election to the Chair of Saint Peter. May he have a long reign and guide the faithful all over the world with wisdom and inspiration, bringing hope and comfort to the many affected by wars and injustice. @Pontifex — Ilie Bolojan (@Bolojan) May 8, 2025

Cardinalul american Robert Francis Prevost va conduce Biserica Catolică în calitate de Papa Leon al XIV-lea, a anunțat joi seară Vaticanul, Leon al XIV-lea devenind primul papă din Statele Unite din istorie. Alegerea noului suveran pontif are loc în aceeași zi în care Statele Unite și Europa comemorează 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa, rămasă în istorie drept Ziua Victoriei.

La Vatican la ora locală 18:08 (19:08, ora României) a ieșit fumul alb, semnal tradițional că a fost ales un nou Papă, Conclavul cardinalilor reuniți în Capela Sixtină a Bazilicii Sfântul Petru reușind să-l aleagă pe succesorul Papei Francisc.

“Vă anunț o mare bucurie, avem un Papă: Cel mai Eminent și mai Reverend Lord, Domnul Robert Francisc, Cardinal al Sfintei Biserici Romane Prevost care a luat numele Leon al XIV-lea”, a anunțat cardinalul protodiacon Dominique Mamberti.

I announce to you a great joy;

we have a Pope:

The Most Eminent and Most Reverend Lord,

Lord Robert Francis

Cardinal of the Holy Roman Church Prevost

who has taken the name Leo XIV. Cardinal Protodeacon Dominique Mamberti announces that the Cardinals have elected Cardinal Robert… pic.twitter.com/u3lDDlk1L4 — Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025

Papa Leon al XIV-lea, numit cardinal de Papa Francisc în anul 2023, a rostit primul său discurs către cei 1,4 miliarde de catolici din lume, de la balconul Bazilicii Sfântul Petru. “Pacea fie cu voi toți”, a spus Leon mulțimii adunate la Vatican, în prima sa binecuvântare “Urbi et Orbi”.

Leon, al 267-lea episcop al Romei, a spus că este preot augustinian, respectiv din Ordinul Sfântului Augustin, dar că este mai presus de toate un episcop și un creștin.

“Așa că putem merge cu toții împreună”, a spus el.

Leo s-a adresat mulțimii mai întâi în italiană, înainte de a trece la spaniolă, amintind de mulți ani petrecuți ca misionar în Peru, unde a devenit arhiepiscop de Chiclayo.

Cardinalul american în vârstă de 66 de ani este primul lider al Bisericii Catolice din America de Nord în istoria sa de 2 000 de ani.

Noul Suveran Pontif are 69 de ani. Născut în Chicago, acest apropiat colaborator al Papei Francisc, discret și rezervat, are în cadrul Curiei, guvernul Vaticanului, reputația de a fi un moderat capabil să concilieze puncte de vedere divergente.

Potrivit agenției italiene de presă ANSA, noul papă a fost ales în al patrulea tur de scrutin, potrivit Deutsche Welle.

Conclavul de 133 de cardinali pentru alegerea succesorului regretatului Papă Francisc a început miercuri seara devreme.

Miercuri a avut loc un tur de scrutin fără succes. Joi au avut loc alte trei tururi de scrutin. Este necesară o majoritate de două treimi.

În cea mai mare parte a secolului trecut, conclavul a necesitat între trei și 14 tururi de scrutin pentru a alege un papă.

Ioan Paul I, papa care a domnit timp de 33 de zile în 1978, a fost ales la al patrulea tur de scrutin. Succesorul său, Ioan Paul al II-lea, a avut nevoie de opt. Francisc a fost ales în al cincilea tur de scrutin în 2013.