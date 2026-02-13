NATO
“Hai să reparăm și să reînnoim încrederea transatlantică”: Merz și Rubio au discutat la München despre întărirea parteneriatului SUA-Europa
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat vineri un apel la repararea și reînnoirea încrederii transatlantice, după o întrevedere pe care a avut-o cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
“De trei generații, încrederea dintre aliați și parteneri a făcut din NATO cea mai puternică alianță din toate timpurile. În era rivalității dintre marile puteri, apartenența la NATO nu reprezintă doar un avantaj competitiv pentru Europa. Așadar, haideți să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică”, a scris Merz, pe X, după întrevedere.
El a reluat astfel mesajul pe care l-a formulat pe scena Conferinței de Securitate, căreia i s-a adresat în deschidere.
For three generations, trust amongst allies and partners has made NATO the strongest alliance of all times. In the era of great power rivalry, being a part of NATO is not only Europe’s competitive advantage. So let’s repair and revive transatlantic trust together. pic.twitter.com/Io05Q0COzD
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 13, 2026
Într-un comunicat transmis de Departamentul de Stat se arată că Rubio și Merz au discutat despre provocările globale urgente, inclusiv securizarea lanțurilor de aprovizionare, intensificarea eforturilor pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina și consolidarea parteneriatului dintre Statele Unite și Europa.
“Secretarul și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul puternic acordat de Germania Ucrainei, inclusiv asistența în valoare de peste 76 de miliarde de dolari acordată începând din 2022, și a discutat despre coordonarea continuă a eforturilor de reconstrucție. Secretarul Rubio și cancelarul Merz au reiterat importanța aprofundării parteneriatului dintre SUA și Germania în ceea ce privește aceste priorități critice”, a transmis diplomația americană.
In my meeting earlier today with German Chancellor Friedrich Merz, we discussed our shared efforts to secure supply chains, advance efforts to end the Russia–Ukraine war, and strengthen the partnership between the United States and Europe. pic.twitter.com/VdaAvWp2PE
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 13, 2026
Pe scena Conferinței cancelarul german Friedrich Merz a decretat că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”.
Punctul de plecare al ediției din acest an este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.
Acesta este în cadrul în care delegația Statelor Unite este condusă de secretarul de stat Marco Rubio, care promite că mesajul său va fi bine primit de europeni, după discursul furibund și critic al lui JD Vance de anul trecut la adresa Europei, întrebuințând România ca exemplu. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an. Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München, a precizat că prezența lui Rubio va sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”.
Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.
Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.
NATO
Merz a discutat cu Macron despre “o forță nucleară europeană de descurajare” în contextul incertitudinii privind securitatea garantată de SUA
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, la Conferința de Securitate de la München, că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron despre posibilitatea unei forțe nucleare europene de descurajare.
„Am discutat cu Emmanuel Macron despre o forță nucleară europeană de descurajare”, a declarat Merz în dialogul cu președintele Conferinței, Wolfgang Ischinger, abordând unul dintre cele mai sensibile subiecte din arhitectura de securitate a Europei.
Comentariul face referire la discuțiile în curs despre modul în care Europa ar putea să-și consolideze protecția strategică în contextul incertitudinii privind garanțiile de securitate pe termen lung ale SUA.
Franța deține singurul arsenal nuclear complet independent din Europa.
De altfel, cancelarul german și președintele francez au convenit în vara anului trecut că Franța și Germania vor purta un “dialog strategic” legat de umbrela nucleară franceză în Europa. În martie anul trecut, Emmanuel Macron a anunțat „o nouă eră” în care Franța este dispusă să extindă umbrela nucleară către aliații europeni, lucru care a generat reacții din partea unor țări precum Danemarca, Polonia, Norvegia și Germania.
În prezent, descurajarea nucleară a Europei este asigurată în principal de Statele Unite, care dispun de arme nucleare pe continent și de zeci de mii de militari staționați în baze europene.
NATO
“Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, decretează Merz la München: “Ordinea mondială nu mai există. În epoca rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”
Cancelarul german Friedrich Merz a deschis Conferința de Securitate de la München cu un mesaj dur despre mediul de securitate global, afirmând că evenimentele recente au pus capăt ceea ce el a numit „o lungă vacanță din istoria mondială”, schimbare ce semnalează o revenire la politica puterii și la conflicte drept cadru definitoriu pentru politica europeană – axată pe descurajare, cheltuieli de apărare și competiție geopolitică.
La prima sa ediție a conferinței din capitala bavareză în calitate de cancelar, Merz și-a început discursul cu amabilități, definind Conferința de Securitate drept „un seismograf pentru situația politică”, bazându-se pe experiența sa de a veni aici de ani de zile pentru a „cultiva relațiile cu prietenii noștri americani”. În același timp, cancelarul a apreciat că tema ediției din acest an – o ordine internațională aflată în curs de destrămare – este un motto „sumbru”.
„Trebuie să-l formulăm în termeni și mai duri. Această ordine mondială nu mai există. Europa tocmai s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, a afirmat el.
În opinia lui Merz, Europa și lumea întreagă se confruntă o eră „marcată de politica marilor puteri”, inclusiv „revizionismul violent” al Rusiei prin agresiunea sa împotriva Ucrainei și o Chină care „dorește să fie un lider în modelarea lumii”, dar „folosește în mod sistematic dependențele altora și redefinește ordinea internațională în favoarea sa”.
În același timp, rolul Statelor Unite de leadership global este „contestat și, probabil, pierdut”, a arătat cancelarul german
Merz a trecut apoi la limba engleză și s-a adresat direct delegației americane cu o mustrare foarte puternică la adresa SUA.
De generații întregi, „încrederea dintre aliați, parteneri și prieteni a făcut din NATO cea mai puternică alianță din toate timpurile. Europa știe foarte bine cât de prețioasă este aceasta. În era rivalității marilor puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure. Dragi prieteni, apartenența la NATO nu este doar un avantaj competitiv pentru Europa, ci și pentru Statele Unite. Așadar, să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică. Noi, europenii, ne facem partea noastră”, a afirmat cancelarul german, în aplauzele sălii.
La conferință se află peste 50 de membri ai Congresului SUA, cea mai mare delegație parlamentară americană prezentă vreodată la München.
At #MSC2026, 🇩🇪 @bundeskanzler Merz emphasizes that the advantage of NATO membership applies to both sides. pic.twitter.com/jF7urOrOdy
— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 13, 2026
Revenind la limba germană, Merz recunoaște și unele erori europene, afirmând că „nimeni nu ne-a forțat să ajungem în această dependență excesivă față de Statele Unite în care ne-am aflat recent”.
„Această dependență a fost autoimpusă, dar acum renunțăm la această stare cât mai repede posibil”, a mai spus el.
În același timp, Friedrich Merz a respins „politica marilor puteri” în Europa, precizând că aceasta nu este o opțiune pentru Germania. Cu toate acestea, el a subliniat că este important „să schimbăm comutatorul din mintea noastră” pentru a face din Europa o superputere și a face față haosului noii ordini mondiale.
„Dacă Europa este sfâșiată, și noi suntem sfâșiați”, a mai punctat Merz, referindu-se la alianțele din UE, formatul E3 cu Franța și Regatul Unit și formatul extins cu Italia și cu Polonia.
„Pe termen lung, vom avea succes doar dacă îi aducem și pe ceilalți europeni alături de noi, iar pentru noi, germanii, nu există alternativă. Suntem în inima Europei. Dacă Europa este sfâșiată, și noi suntem sfâșiați. Germania este sfâșiată”, a mai afirmat el.
Punctul de plecare al ediției din acest an este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.
Acesta este în cadrul în care delegația Statelor Unite va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio, care promite că mesajul său va fi bine primit de europeni, după discursul furibund și critic al lui JD Vance de anul trecut la adresa Europei, întrebuințând România ca exemplu. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an. Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München, a precizat că prezența lui Rubio va sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”.
Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.
Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.
NATO
NATO: Danemarca va contribui cu patru avioane F-35 la misiunea Santinela Arctică. Copenhaga așteaptă o contribuție și din partea SUA
Danemarca va contribui la misiunea NATO Santinela Arctică (Arctic Sentry) cu patru avioane de luptă multirol F-35, a anunțat vineri ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, citat de Reuters, preluat de Agerpres.
Decizia vine după ce NATO a anunțat miercuri lansarea noii activități de vigilență sporită, menită să consolideze prezența aliată în Arctica și în Nordul Îndepărtat, într-un context de securitate tot mai tensionat în regiune. Inițiativa face parte din eforturile Alianței de a întări coordonarea militară și de a menține coeziunea între aliați, în urma dezbaterilor generate de declarațiile președintelui american Donald Trump privind intenția de a achiziționa Groenlanda, teritoriu autonom aparținând Danemarcei.
„Contribuția noastră cu F-35 întărește prezența generală în regiune și subliniază rolul Danemarcii ca aliată activă în Arctica și Atlanticul de Nord”, a declarat Poulsen.
Ministrul danez a precizat că se așteaptă și la o contribuție din partea Statelor Unite la misiune. Declarațiile au fost făcute înaintea participării sale la Conferința de Securitate de la München, unde intenționează să discute tema Groenlandei cu secretarul de stat american Marco Rubio.
NATO are o prezență în regiunea arctică încă de la înființarea sa, în 1949, cinci dintre membrii fondatori (Canada, Danemarca, Islanda, Norvegia și Statele Unite) fiind state arctice. În ultimii ani, Alianța și-a consolidat prezența militară în Arctica și în Nordul Îndepărtat, iar aderarea recentă a Finlandei și Suediei a întărit semnificativ postura NATO și capacitatea de operare în regiune.
Misiunea Santinela Arctică reprezintă o activitate militară multidomeniu menită să întărească descurajarea și apărarea aliată în regiune. Activitatea permite coordonarea și integrarea activităților naționale ale statelor membre într-o abordare operațională comună, oferind o imagine completă asupra prezenței și acțiunilor aliaților în Arctica și Nordul Îndepărtat.
