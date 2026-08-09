Hakan Fidan: Pactul dintre Turcia, Pakistan și Arabia Saudită este echivalent tehnic cu articolul 5 NATO, dar nu vizează Iranul. Egiptul ar putea adera

Acordul de apărare semnat de Turcia, Pakistan și Arabia Saudită instituie un angajament de apărare colectivă comparabil, din punct de vedere tehnic, cu articolul 5 al Tratatului NATO, însă nu este îndreptat împotriva Iranului sau a altui stat, a declarat ministrul turc de externe Hakan Fidan, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

Denumit „Acordul comun de apărare de la Mecca”, pactul a fost semnat vineri de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman și premierul pakistanez Shehbaz Sharif, pe fondul tensiunilor militare din regiune.

Documentul urmărește întărirea capacității de descurajare colectivă și prevede că un atac armat împotriva unuia dintre cele trei state va fi considerat un atac împotriva tuturor.

„Din punct de vedere tehnic, este același lucru cu articolul 5 al NATO”, a declarat Fidan într-un interviu acordat agenției de stat Anadolu.

Comparația nu înseamnă însă că pactul impune automat o anumită ripostă militară. Potrivit ministrului turc, cele trei state vor stabili prin consultări amploarea, natura și modalitatea sprijinului acordat unui membru atacat.

Și în cadrul NATO, articolul 5 obligă fiecare aliat să ofere asistență statului atacat, dar îi permite să adopte măsurile pe care le consideră necesare. Răspunsul poate include folosirea forței armate, fără ca aceasta să fie impusă automat tuturor membrilor, potrivit explicațiilor oficiale ale Alianței.

Fidan a insistat că noua alianță nu este îndreptată împotriva Iranului și că niciun stat nu va fi considerat o amenințare atât timp cât nu atacă unul dintre cei trei membri. Acordul reprezintă, în această interpretare, un angajament general de sprijinire a securității Turciei, Pakistanului și Arabiei Saudite.

Ankara a precizat, de asemenea, că pactul nu urmărește să înlocuiască alianțele din care fac deja parte cele trei țări. Turcia este membră NATO și dispune de a doua armată ca mărime din Alianță, în timp ce Arabia Saudită și Pakistanul au parteneriate militare apropiate cu Statele Unite.

„NATO este o alianță militară uriașă, cu 32 de state”, a remarcat Fidan, explicând că noua structură trebuie să înceapă prin măsuri limitate, dar concrete.

Finalizarea acordului a presupus doi ani și opt luni de negocieri. Cele trei state vor înființa un comitet la nivel ministerial, asemănător structurilor de coordonare existente în NATO, precum și un secretariat general cu sediul în Arabia Saudită. Detaliile operaționale urmează să fie stabilite la prima reuniune a comitetului.

Președintele Erdogan dorește ca alianța să nu rămână limitată la cei trei membri fondatori, a mai spus Fidan. Egiptul este unul dintre statele care ar putea adera după soluționarea unor chestiuni tehnice.

Turcia, Arabia Saudită, Pakistanul și Egiptul au format în ultimele luni și un grup de consultare denumit R4, destinat coordonării pozițiilor asupra crizelor regionale, inclusiv războiul care implică Iranul. Ankara consideră că acest mecanism ar putea fi consolidat prin instituții și proiecte comune.

Semnarea pactului intervine într-un moment de instabilitate accentuată în Orientul Mijlociu, după extinderea confruntărilor cu Iranul și atacurile care au afectat inclusiv state și infrastructuri energetice din Golf. Cele trei țări sunt state majoritar sunnite și aliați importanți ai Washingtonului, dar încearcă în același timp să mențină canale diplomatice cu Teheranul.

Fidan a susținut și participarea Turciei la o coaliție internațională pentru protejarea navigației în Marea Roșie împotriva atacurilor rebelilor houthi. Arabia Saudită a propus formarea unui asemenea mecanism pentru securizarea rutelor maritime din Marea Roșie, strâmtoarea Bab el-Mandeb și Golful Aden, zone esențiale pentru transporturile internaționale de mărfuri și energie.

Șeful diplomației turce a argumentat că siguranța transportului maritim afectează direct interesele economice și de securitate ale Ankarei și că Turcia ar trebui să participe la viitoarea structură.