Harta de pe care România lipsește: UE a alocat 60 de milioane de euro pentru 62 de proiecte inovatoare împotriva COVID-19, însă niciunul nu provine din România

Comisia Europeană și-a anunțat imediat sprijinul pentru copiii afectați de incendiul din tabara de refugiați Moria din Grecia.

”Am fost deja de acord să finanțeze transferul imediat și cazarea pentru 400 de copii și adolescenți neînsoțiți rămași în urma incendiului. Plasarea în siguranţă şi cazarea tuturor persoanelor care se aflau la Moria reprezintă o prioritate”, a menţionat într-o postare pe Twitter comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson, precizând că este în contact cu autorităţile elene.

2/2 …I have already agreed to finance the immediate transfer and accommodation on the mainland of the remaining 400 unaccompanied children and teenagers. The safety and shelter of all people in Moria is the priority.

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 9, 2020