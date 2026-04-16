Hegseth avertizează Iranul: Luați decizia corectă. Suntem pregătiți să acționăm la simpla apăsare a unui buton

Statele Unite au transmis joi un avertisment dur Iranului, cerând conducerii de la Teheran să ia „decizia corectă” și să accepte un acord care să pună capăt definitiv conflictului, în timp ce Pentagonul a confirmat menținerea unei blocade navale asupra porturilor iraniene și disponibilitatea de a relua rapid operațiunile militare, informează BBC.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat, într-un briefing la Pentagon, că Washingtonul preferă o soluție diplomatică, dar este pregătit pentru o escaladare.

„Preferăm să rezolvăm situația pe cale diplomatică, printr-un acord condus de vicepreședintele nostru și echipa de negociere, dar o putem face și pe calea dificilă”, a spus acesta.

Oficialul american a transmis un mesaj direct către Teheran: „Îndemnăm noua conducere să ia decizia corectă”.

Hegseth a avertizat că, în lipsa unui acord, Statele Unite sunt pregătite să își folosească superioritatea militară.

„Vă monitorizăm îndeaproape. Știm ce capabilități militare deplasați și unde le mutați. Nu este o confruntare echitabilă”, a declarat acesta, adăugând că Iranul încearcă să își refacă infrastructura după atacurile recente.

Secretarul Apărării a subliniat că SUA ar putea viza infrastructura critică „cu dublă utilizare”, inclusiv sectorul energetic și capacitățile de producere a energiei.

„Suntem pregătiți să acționăm la ordinul președintelui, la simpla apăsare a unui buton”, a spus Hegseth, menționând că armata americană dispune de „mai multă putere și informații ca niciodată”.

În paralel, șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, a avertizat că, în pofida armistițiului, forțele americane rămân pregătite să reia „operațiuni de luptă majore în orice moment”.

Acesta a oferit detalii despre blocada navală instituită de SUA, subliniind că măsura vizează toate navele care se îndreaptă către sau dinspre porturile iraniene, indiferent de naționalitate.

„Această blocadă se aplică tuturor navelor (…). Nu este o blocadă a Strâmtorii Ormuz, ci a porturilor și litoralului Iranului”, a explicat Caine.

Potrivit acestuia, cel puțin 13 nave au renunțat deja să traverseze zona, iar SUA vor urmări activ inclusiv navele care transportă petrol iranian sau oferă sprijin logistic Teheranului.

„Vom urmări activ orice navă sub pavilion iranian sau orice navă care încearcă să ofere sprijin material Iranului, inclusiv navele din așa-numita „flotă fantomă” care transportă petrol iranian”, a adăugat acesta.