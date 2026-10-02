Hegseth l-a desemnat pe Elon Musk să coordoneze un proiect al Pentagonului privind viitorul războiului

Elon Musk va coordona, împreună cu fondatorul companiei de tehnologie militară Anduril, Palmer Luckey, și fostul președinte al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, un proiect al Pentagonului dedicat viitorului războiului, a anunțat miercuri Pete Hegseth. Inițiativa, denumită „Project Meridian”, va dura 120 de zile și se va încheia cu un raport public, neclasificat, cu recomandări, potrivit The Guardian.

Conform comunicatului Pentagonului, proiectul urmărește „identificarea capabilităților necesare pentru a obține dominația tehnologică absolută pe câmpul de luptă al generației următoare”.

Analiza va examina modul în care armata americană poate utiliza noile tehnologii, precum și posibile operațiuni în medii încă insuficient explorate din punct de vedere militar, inclusiv în subteran și pe Lună.

„Asistăm la progrese rapide în inteligența artificială, autonomie, energie dirijată, robotică, biotehnologie, printre alte domenii tehnologice esențiale. Împreună, aceste noi domenii, noi modalități de luptă și evoluții tehnologice vor modifica profund caracterul războiului”, a declarat Hegseth într-un memorandum.

„Pentru a-și menține dominația globală, Statele Unite trebuie să anticipeze viitoarele medii operaționale și să acționeze decisiv pentru a dezvolta instrumentele care să le permită să domine în aceste medii”, a adăugat acesta.

Participarea la „Project Meridian” marchează revenirea lui Musk la activități guvernamentale după ce, în 2025, a condus inițiativa cunoscută sub numele de „Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală” — DOGE. Mandatul său a fost marcat de reduceri de personal și ale activității agențiilor federale, precum și de controverse privind rezultatele economiilor promise.

Noua însărcinare intervine și după ruptura publică dintre Musk și Donald Trump din 2025, indicând o reapropiere a antreprenorului de administrația americană.

The Guardian evidențiază totodată interesele comerciale ale celor doi lideri din sectorul tehnologic implicați în proiect. SpaceX, compania condusă de Musk, și Anduril, fondată de Luckey, au contracte importante cu Pentagonul. Activitatea Anduril se concentrează pe dezvoltarea și furnizarea de tehnologii pentru apărare, ceea ce face ca recomandările privind viitoarele capabilități militare să privească și domenii în care compania operează.

Cel de-al treilea coordonator, Newt Gingrich, a fost numit în Consiliul pentru Politica de Apărare în decembrie 2020, în timpul primului mandat al lui Trump. A fost înlăturat din această structură la mai puțin de trei luni, după instalarea administrației Joe Biden.