Heritage Foundation, think tank apropiat de Trump: România poate deveni “pivotul” strategic al SUA la Marea Neagră. Recomandări pentru Administrație și Congres

România este unul dintre cei mai importanți și constanți aliați ai Statelor Unite pe Flancul Estic al NATO, iar Washingtonul ar trebui să sprijine consolidarea rolului Bucureștiului ca furnizor de securitate la Marea Neagră și să extindă cooperarea economică, energetică și militară, potrivit unui nou raport al Heritage Foundation, un think tank conservator apropiat de administrația Trump și autor al inițiativei politice “Project 2025” destinată pregătirii pentru o administrație conservatoare în administrația Statelor Unite.

Documentul intitulat „U.S.–Romanian Relations: A Pivotal Partnership in an Unstable Region” conține recomandări adresate în mod explicit Congresului Statelor Unite și administrației Trump. Raportul, publicat pe 8 septembrie de Jordan Embree și Anthony Kim, descrie România drept un „punct de sprijin” al NATO la Marea Neagră și unul dintre cei mai de încredere aliați ai SUA din regiune în ultimele trei decenii.

Autorii arată că Bucureștiul a menținut o orientare constant pro-occidentală și și-a consolidat integrarea militară cu Statele Unite și NATO. Documentul subliniază că dezvoltarea prezenței militare americane în România, alături de investițiile în energie și infrastructură, poate transforma țara într-un „partener economic indispensabil” pentru SUA într-o regiune strategică.

Raportul, semnalat public printr-o postare pe X, de consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, face parte din eforturile României de a dinamiza și de a oferi un nou conținut politic, strategic și economic parteneriatului strategic cu Statele Unite. Bucureștiul a anunțat în luna mai că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu SUA cu o firmă de lobby. Între timp, președintele Nicușor Dan a scris două articole de opinie în presa conservatoare americană – Newsmax și Fox News – și i-a mandatat pe Lazurca și pe șeful Statului Major al Apărării să se deplaseze la Washington pentru un dialog cu Pentagonul pe fondul revizuirii prezenței militare americane în Europa.

„România nu îi cere Americii mai mult. România se oferă să facă mai mult”, este mesajul central al președintelui român către omologul american, cu care a schimbat politețuri la summitul NATO de la Haga din 2025 și la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii în Gaza, care a avut loc în februarie, la Washington.

„Efortul coordonat și constant al instituțiilor, sub coordonarea președintelui Nicușor Dan, produce rezultatele scontate”, a scris Lazurca, în mesajul în care a semnalat documentul întocmit de experții Heritage Foundation și care îi este adresat și subsecretarului pentru politici din cadrul Pentagonului, Elbridge Colby, cu care a oficialul român a avut mai multe dialoguri, la Washington și Bruxelles.

Efortul coordonat și constant al instituțiilor, sub coordonarea Președintelui @NicusorDanRO, produce rezultatele scontate. “Romania is a serious American ally with strategic geography and a durable transatlantic orientation. While challenges exist on the level of governmental… — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) September 9, 2026

Raportul întocmit de Heritage Foundation evidențiază trei concluzii cheie:

1. România este un aliat strategic esențial la Marea Neagră – Raportul prezintă România drept unul dintre cei mai constanți contributori ai NATO și un punct important pentru prezența Alianței pe Flancul Estic și la Marea Neagră. Infrastructura militară românească, inclusiv baza aeriană Mihail Kogălniceanu și instalația Aegis Ashore de la Deveselu, oferă Statelor Unite și aliaților capacități importante pentru descurajarea Rusiei.

2. Prezența militară americană în România are o importanță strategică în creștere – Autorii subliniază că investițiile României în infrastructura militară și dezvoltarea bazei Mihail Kogălniceanu pot consolida rolul țării ca nod major pentru forțele americane și aliate. Modernizarea bazei, estimată la 2,5 miliarde de euro, este prezentată ca un element important pentru capacitatea NATO de a răspunde amenințărilor de la Marea Neagră.

3. Parteneriatul economic poate completa cooperarea de securitate – Raportul evidențiază creșterea relațiilor comerciale și investiționale dintre SUA și România. Exporturile românești către SUA au ajuns la 6,4 miliarde de dolari, iar stocul investițiilor americane directe depășește 9 miliarde de dolari, susținând direct peste 120.000 de locuri de muncă în România. Energia, infrastructura și tehnologia nucleară sunt indicate drept domenii cu potențial suplimentar.

Patru recomandări privind România pentru administrația Trump și Congres

Raportul sintetizează strategia propusă Washingtonului în patru direcții principale: susținerea României ca furnizor regional de energie, extinderea rolului său de securitate în NATO, încurajarea reformelor pro-investiții și pro-piață și consolidarea cooperării juridice și diplomatice.

Pe larg, autorii raportului formulează o serie de recomandări de politică pentru Congres și Administrația Trump. Pentru a-și consolida relațiile bilaterale cu România în vederea asigurării securității și prosperității regionale, Washingtonul ar trebui:

a) Să susțină ascensiunea României ca furnizor regional de energie – Autorii indică energia drept una dintre principalele oportunități pentru aprofundarea relației economice. Proiectele privind energia nucleară, inclusiv reactorul modular de mici dimensiuni de la Doicești, precum și exploatarea gazelor din Neptun Deep sunt prezentate ca proiecte cu relevanță strategică pentru România, SUA și regiune. În practică, acest lucru include explorarea modalităților de integrare a producției românești de gaze naturale în proiectul „Coridorul Vertical” al Statelor Unite, pentru a spori securitatea energetică europeană, precum și finalizarea procesului de aprobare a achiziției de către Carlyle Group a activelor energetice internaționale ale Lukoil, pentru a elimina această pârghie de influență a Rusiei.

b) Să extindă rolul României în domeniul securității regionale – Concentrarea României asupra consolidării rolului său de garant al securității în cadrul NATO ar trebui salutată de Washington, care ar trebui să încurajeze Armata Română să-și extindă forțele de rotație din cadrul EFP în Polonia, pentru a înlocui contribuțiile britanice actuale, eliberând astfel trupele britanice pentru a sprijini țările baltice. Statele Unite pot, de asemenea, să ofere cooperare continuă în cadrul exercițiilor militare și să sprijine eforturile României de a-și consolida capacitățile care au relevanță directă pentru apărarea frontului de est și care sunt insuficiente. Raportul recomandă Washingtonului să trateze infrastructura și poziționarea strategică a României drept componente importante ale posturii americane de descurajare în Europa și în regiunea Mării Negre. De asemenea, modernizarea și extinderea Bazei Aeriene de la Mihail Kogălniceanu sunt prezentate drept o oportunitate de a transforma România într-unul dintre principalele hub-uri militare și logistice ale NATO din regiune, capabil să susțină o prezență aliată extinsă.

c) Să încurajeze Bucureștiul să intensifice reformele în curs, favorabile pieței libere și investițiilor – Raportul atrage atenția asupra impredictibilității cadrului de reglementare din România, inclusiv asupra modificărilor frecvente ale taxelor și regulilor pentru companii, pe care le consideră un factor de descurajare pentru investițiile americane. Potrivit autorilor, Washingtonul nu poate furniza voința politică internă necesară pentru transformarea economiei românești în conformitate cu principiile pieței libere, dar poate modela în mod constructiv traiectoria acesteia. Prin implicarea directă și concretă în dialogurile politice esențiale, Washingtonul își poate exprima cu fermitate punctul de vedere — mai ales acum, când interacțiunea strategică dintre libertatea economică, independența energetică și securitatea națională devine din ce în ce mai crucială. În plus, Statele Unite ar trebui să se implice la nivel tehnic și operațional pentru a ajuta România să-și accelereze dezvoltarea economică. În ultimă instanță, relația economică a Americii cu România este cea mai puternică atunci când este impulsionată de sectorul privat.

d) Să consolideze cooperarea bilaterală juridică și diplomatică – România a demonstrat deja o disponibilitate excepțională de a coopera în diverse domenii juridice pentru combaterea criminalității, a corupției și a migrației ilegale. Sunt recomandate aprofundarea cooperării în domeniul securității frontierelor, combaterea criminalității organizate și continuarea parteneriatului privind traficul de persoane și protecția victimelor. În context, raportul subliniază că România trebuie să continue cooperarea cu autoritățile americane și să îndeplinească standardele necesare pentru reintrarea în programul Visa Waiver, după suspendarea și ulterior retragerea desemnării sale în 2025. Washingtonul ar trebui să continue să se implice în aceste domenii și să exploreze o cooperare mai amplă cu România în cadrul inițiativelor regionale, precum „București 9”, „Inițiativa celor Trei Mări” și pregătirea pentru un eventual efort de reconstrucție a Ucrainei.

Concluzia Heritage Foundation este că securitatea militară a României nu poate fi separată de reziliența sa economică. Autorii susțin că un mediu de afaceri mai predictibil, investițiile în infrastructură și aprofundarea integrării cu piețele americane de energie și tehnologie ar consolida simultan economia României și rolul său strategic pentru Statele Unite.

„România este un aliat important al Statelor Unite, cu o poziție geografică strategică și o orientare transatlantică durabilă. Deși există provocări legate de stabilitatea guvernamentală și de presiunile în materie de securitate, interesul Statelor Unite constă în sprijinirea eforturilor României de a-și transforma avantajele existente în putere dură durabilă, reziliență energetică și putere economică, printr-o cooperare intensificată”, conchid autorii raportului.