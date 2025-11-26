NATO
Horia-Răzvan Botiș, membru în Consiliul Director al NATO DIANA, prezintă provocările strategice pentru 2026 și noua inițiativă în cadrul Acceleratorului pentru Inovație în Apărare al NATO
Horia-Răzvan Botiș, membru în Consiliul Director al NATO DIANA – Acceleratorul pentru Inovație în Apărare al NATO, a prezentat care sunt provocările strategice pentru 2026 și care este contribuția statelor în vederea soluționării acestora.
Acesta a participat la conferința internațională „MAKE it în ROMANIA”, eveniment dezvoltat sub egida Black Sea Defense & Aerospace – BSDA, dedicat industriilor de apărare, securitate, tehnologie, cyber și spațiu.
„Am început în 2024 cu trei echipe, în al doilea an cu cinci, anul acesta cu 10, iar pentru anul viitor, 2027, analizăm posibilitatea de a lansa și mai multe și de a înființa și mai multe companii inovatoare în cadrul alianței. Acum, în ceea ce privește calendarul apelului la provocări, este bine de știut pentru cei care doresc să participe. Companiile pot fi atât companii de stat, cât și companii private. Apelul a fost lansat pe 2 iunie. Au fost cinci săptămâni de evaluare până pe 11 iulie. Apelul la provocări a fost închis, iar apoi a urmat o perioadă de evaluare. Mă bucur să spun că România a avut, după Turcia, cei mai mulți experți de evaluare în fiecare echipă. Am avut o companie care a mers mai departe în domeniul infrastructurii critice. Astfel, România are o întreprindere inovatoare în cadrul acceleratorului, care va începe în curând să-și accelereze produsul și propunerea în cadrul DIANA Challenge”, a dezvăluit acesta în prezentarea care a deschis cel de-al doilea panel intitulat „Strengthening Romania’s Defense Industry with Government and EU Funding and Long-Term Strategies”, moderat de Robert Lupițu, redactorul-șef CaleaEuropeană.ro.
Horia-Răzvan Botiș a dezvăluit că anul acesta au fost înregistrate 3.688 de înscrieri la concurs, toate îndeplinind cerințele privind tehnologiile avansate de comunicații.
„Este al treilea an în care lansăm această provocare. Acum, după rezumatul evaluării, putem vedea că am avut 165 de experți tehnici, 126 de evaluatori tehnici, dintre care o parte sunt și din România, și s-au realizat peste 15.000 de evaluări și coordonări online. Anul acesta, companiile vor face și ele o evaluare și vor primi feedback”, a detaliat Botiș.
Acesta a anunțat că există și o nouă inițiativă în cadrul NATO DIANA.
„Pentru a putea testa toate aceste produse, se va semna un memorandum de înțelegere cu Ucraina, cu guvernul Ucrainei, astfel încât aceste produse să fie testate în condiții reale de luptă, pe toate componentele, pentru ca produsele dezvoltate în cadrul acceleratorului să aibă șansa de a fi testate, repet, mediul real de luptă”, a mai dezvăluit Horia-Răzvan Botiș, membru în Consiliul Director al NATO DIANA – Acceleratorul pentru Inovație în Apărare al NATO.
Acceleratorul transatlantic de inovație DIANA (NATO Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) a fost creat în 2021. Până în martie 2024, DIANA devenise deja o rețea complexă ce cuprindea 23 de acceleratoare și peste 180 de centre de testare, distribuite în Europa și America de Nord. România s-a alăturat acestei rețele prin integrarea a două centre de testare, consolidându-și astfel profilul de actor activ în domeniul inovației tehnologice cu dublă utilizare, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.
Evenimentul „MAKE it in ROMANIA” își propune să devină o platformă de dezbatere între industria de apărare și autoritățile centrale, administrațiile locale, companiile românești și investitorii străini interesați să dezvolte capacități pe teritoriul României.
Peste 700 de participanți din 23 de țări, de la producători de tehnică militară și integratori globali, până la companii din energie, IT&C, construcții, electronică și comunicații, au luat parte la dezbaterile de la București, alături de reprezentanți ai Guvernului României, autorităților locale și instituțiilor europene care gestionează mecanismele de finanțare pentru industria de apărare.
Prima ediție a conferinței MAKE it in ROMANIA a avut loc într-un moment în care tot mai multe companii din industria de apărare globală își dezvoltă facilități de producție în România, ca urmare a atribuirii marilor contracte de achiziții militare.
Aceste investiții determină și construirea unor lanțuri de furnizare locale, capabile să susțină operațiunile pe termen lung. În paralel, noua strategie europeană de finanțare, inclusiv mecanismul SAFE, pune accent pe cooperare transfrontalieră și proiecte industriale comune și deschide oportunități nu doar pentru producătorii din domeniul apărării, ci și pentru industriile complementare care pot contribui cu expertiză tehnică, tehnologii și servicii specializate.
INTERNAȚIONAL
Mark Rutte afirmă că planul de pace al SUA pentru încheierea războiului din Ucraina necesită încă negocieri substanțiale
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la prudență în ceea ce privește așteptările legate de propunerea Statelor Unite pentru încheierea războiului din Ucraina, subliniind că planul necesită încă negocieri substanțiale, informează dpa, potrivit Agerpres.
Rutte a afirmat pentru grupul media RND și ziarul spaniol El Pais, în declarații publicate miercuri, că planul, revizuit în comun de Statele Unite și Ucraina, oferă elemente promițătoare, dar și probleme nerezolvate care vor necesita runde diplomatice suplimentare.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
Rutte a mai spus că Rusia a suferit pierderi mari în rândul forțelor sale armate, în jur de 20.000 de soldați în fiecare lună, și a câștigat puțin teren. Aproximativ un milion de soldați ruși au fost uciși sau grav răniți de la începerea războiului, a spus el, Moscova cucerind doar aproximativ 1% din teritoriul ucrainean în acest an și avansând doar câțiva metri pe zi.
Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse
NATO
Prezența militară SUA în România rămâne “puternică”: Șeful Forțelor Terestre SUA în Europa i-a vizitat pe militarii americani de la Baza Mihail Kogălniceanu, de Ziua Recunoștinței
Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre din România rămân puternice, a transmis marți, prin intermediul unei postări pe Facebook, Ambasada Statelor Unite în România.
Precizările au venit în contextul în care România a primit marți vizita generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, acesta aflându-se în țara noastră pentru a aniversa, alături de militarii americani, Ziua Recunoștinței.
“Astăzi ne-am alăturat militarilor americani, români și aliați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru o vizită axată pe demonstrații ale capabilităților militare de descurajare. Charge d’Affaires Michael Dickerson, alături de generalul Christopher Donahue și ministrul apărării Ionuț Moșteanu, au participat în cadrul demonstrațiilor, inclusiv al unui zbor cu elicopterul Blackhawk, pilotat de Divizia a 3-a Infanterie a Armatei SUA, care a evidențiat prezența susținută a SUA și NATO în România”, a transmis Ambasada SUA.
Generalul american s-a aflat în România și în prima parte a lunii noiembrie, cu ocazia exercițiului militar “Dacian Fall 25” de la Cincu, care a marcat avansarea grupului de luptă al NATO din România la nivel de brigadă.
Vizita înaltului oficial militar american are loc și în contextul mai larg al anunțului de luna trecută în care Pentagonul a decis încetarea prezenței forței rotaționale al SUA în România, măsură dispusă după invazia Rusiei în Ucraina. Prezența militară americană în țara noastră este preconizată să rămână la nivelul anterior acestei invazii militare ruse în țara vecină.
“Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre din România rămân puternice”, a completat Ambasada SUA.
Potrivit MApN, vizita generalului Donahue demonstrează sprijinul neclintit al Armatei SUA pentru aliații și partenerii săi români. Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față de securitatea României și a NATO.
INTERNAȚIONAL
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, afirmă ministrul polonez al Apărării
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, a declarat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după ce România a lansat marți avioane de luptă în urma intrării unor drone în spațiul său aerian, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
„Operațiunea Eastern Sentry trebuie consolidată. Opt țări și-au pus la dispoziție forțele armate, acest proces trebuie accelerat. Aceasta este și concluzia dacă această încălcare este confirmată astăzi”, a declarat Kosiniak-Kamysz după o întâlnire cu omologul său francez.
Citiți și Ucraina condamnă incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al României și R. Moldova: O dovadă că agresiunea Rusiei amenință în mod direct și alte națiuni europene. Suntem solidari cu partenerii din Triunghiul Odesa
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.
Potrivit unui comunicat MApN, ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea.
La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea.
La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.
La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați.
La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Horia-Răzvan Botiș, membru în Consiliul Director al NATO DIANA, prezintă provocările strategice pentru 2026 și noua inițiativă în cadrul Acceleratorului pentru Inovație în Apărare al NATO
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Bugetul UE pentru 2026, în valoare de 192,8 mld. euro, votat în Parlamentul European. Ce au obținut în plus eurodeputații
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
Deputații europeni propun limitarea accesului la rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Republica Moldova și România încep negocierile privind scutirea de vize pentru pașapoartele diplomatice și de serviciu
Programul european SAFE reprezintă o fereastră istorică pentru renașterea industriei de apărare a României, subliniază secretarul de stat Cosmin Mărgeloiu
Comisia Europeană cere explicații platformei Shein privind comercializarea de produse ilegale, în temeiul Actului privind serviciile digitale
Ministrul Educației s-a întâlnit la Casa Albă cu Michael Kratios, consilier pentru știință al președintelui Trump: Dorim o colaborare strânsă cu oamenii de știință americani și cu industria americană
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Trending
- EVENIMENTE7 days ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- U.E.1 week ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- U.E.5 days ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
- INTERNAȚIONAL5 days ago
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8