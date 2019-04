„Horizon Europe”, cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de UE și negociat de liderul delegației PSD în PE, Dan Nica, a fost votat cu o majoritate covârșitoare în plen. „Ne-am bucurat de majoritate în sânul tuturor grupurilor politice”

Corespondență din Strasbourg

În această săptămână are loc la Strasbourg ultima sesiune plenară din legislatura 2014-2019, iar europarlamentarii și înalții oficiali ai Parlamentului European se întâlnesc pentru ultima dată în perioada 15-18 aprilie, înaite de noile alegeri europene din 23-26 mai.

Astăzi s-a votat în plen cu o majoritaate covârșitoare programul de cercetare „Horizon Europe”care va fi lansat anul viitor, dosar finalizat în timpul președinției române a Consiliului Uniunii Europene, al cărui raportor a fost președintele delegației PSD din Parlamentului European, membru S&D Dan Nica.

578 de voturi pentru, 40 împotrivă și 41 abțineri

„Am avut astăzi o majoritate covârșitoare, cel mai important lucru este ca ne-am bucurat de majoritate în sânul tuturor grupurilor politice, un semn foarte important. Vreau să subliniez că am terminat negocierile foarte repede in mai puțin de 10 luni, am muncit din greu și am lucrat mult cu echipele noastre tehnice, rezultatul a fost unul pozitiv și suntem foarte mulțumiți.”, a declarat Dan Nica în timpul conferinței de presă.



Orizont 2020 este cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de UE. Acesta va duce la mai multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe piață.

Orizont 2020 beneficiază de susținerea politică a liderilor europeni și a deputaților în Parlamentul European, care au convenit că investițiile în cercetare și inovare sunt esențiale pentru viitorul Europei, plasându-le în centrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Orizont 2020 contribuie la realizarea acestui obiectiv, îmbinând cercetarea și inovarea și punând accentul pe trei domenii-cheie: excelența științifică, poziția de lider în sectorul industrial și provocările societale. Scopul este de a asigura capacitatea Europei de a produce o știință și tehnologie de clasă mondială, care să stimuleze creșterea economică.

