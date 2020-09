IATA, printre semnatarii unei scrisori adresare Ursulei von der Leyen: Un protocol UE privind testarea pentru COVID-19 este esențial în vederea restabilirii liberei circulații a persoanelor

Comisia Europeană a propus marți limitarea expunerii lucrătorilor la substanțele chimice cancerigene pentru a îmbunătăți protecția împotriva cancerului a acestora, informează executivul european într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În fiecare an, în UE sunt identificate aproximativ 120 000 de cazuri de cancer profesional ca urmare a expunerii la agenți cancerigeni la locul de muncă, fapt care duce la aproximativ 80 000 de decese pe an.

Această a patra revizuire a Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni stabilește valori-limită noi sau revizuite pentru trei substanțe importante: acrilonitril, compuși de nichel și benzen. Estimările arată că mai mult de 1,1 milioane de lucrători dintr-o gamă largă de sectoare vor beneficia de o protecție îmbunătățită datorită noilor norme. Propunerea de astăzi este prima inițiativă legată de angajamentul Comisiei de a lupta împotriva cancerului în cadrul viitorului Plan european de luptă împotriva cancerului.

