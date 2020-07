IATA solicită Guvernului României să acorde de urgență ajutor financiar companiilor aeriene: Scăderea veniturilor va periclita 54.300 de locuri de muncă

Think tank-ul New Strategy Center organizează miercuri, 29 iulie, lansarea volumului „Lumea de mâine: Ce urmează după pandemie”, în format online, în cadrul unei videoconferințe moderate de ambasadorul Sergiu Celac, președintele de onoare al New Strategy Center și dr. Olivia Toderean, diplomat, doi dintre co-editorii cărții.

De asemenea, vor participa la această lansare de carte o parte dintre autori, printre care Russell Berman – profesor la Stanford University, SUA, Antonia Colibășanu – analist geopolitic al Geopolitical Futures SUA, Generalul (Ret.) Sir James Everard – fost Locțiitor al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, și ambasadorul Sorin Ducaru – directorul Centrului Satelitar al UE.

Lansarea de carte online și sesiunea Q&A poate fi urmărită live în data de 29 iulie, ora 19:00 pe www.caleaeuropeana.ro și pe pagina de Facebook Calea Europeană.

„Lumea de mâine. Ce urmează după pandemie?”, coordonată de Olivia Toderean, Sergiu Celac și George Scutaru, este un volum de 37 de eseuri semnate de 43 de experți, români și străini, din domenii esențiale precum geopolitică, economie, politică externă, securitate și apărare.

Situată la granița dintre studiu academic, eseu și publicistică, cartea reunește contribuții variate ce analizează impactul pandemiei de Covid-19 asupra unor zone de interes precum relațiile internaționale, evoluțiile în plan securitar, educația, stilul de viață sau dezvoltarea tehnologică și păstrează un echilibru între o prognoză lucidă, bazată pe fapte și o subiectivitate asumată, care oferă perspective multiple asupra situației în care ne aflăm

„Lumea de mâine. Ce urmează după pandemie?” a fost scrisă și editată în autoizolare, exact în perioada stării de urgență din Românie. Editorii nu s-au întâlnit cu autorii și nici între ei, iar coordonarea cărții s-a realizat exclusiv în sistem online.

Reamintim că la lansarea de carte din București au participat mai mulți dintre autorii români, alături de președintele New Strategy Center, Ionel Nițu și directorul general al NSC, George Scutaru, evenimentul marcând și aniversarea a 5 ani de la fondarea New Strategy Center.

Citiți și: New Strategy Center lansează volumul „Lumea de mâine. Ce urmează după pandemie?”, scris în autoizolare de 43 de experți, români și străini

Volumul a fost coordonat de Dr. Olivia Toderean, diplomat și fost cadru universitar, ambasadorul Sergiu Celac, președintele de onoare al New Strategy Center și fost ministru de externe, și George Scutaru, director general al New Strategy Center și fost consilier prezidențial pe securitate națională.

Aceștia semnează la rândul lor texte în cadrul volumului, alături de numeroase alte nume importante, printre care: Dr. Ionel Nițu – președintele New Strategy Center și ambasadorii Lazăr Comănescu, Cristian Diaconescu, Mihnea Motoc, profesorii Daniel Dăianu și Vasile Dâncu, experții în securitate Harlan Ulman, Seth Cropsey și Phillip Petersen (SUA), generalii în rezervă James Everard (Marea Britanie), Vincezo Camporini (Italia) și Viktor Hvozd (Ucraina), experta în comunicare Dr. Mihaela Nicola sau experta în combaterea știrilor false și a dezinformării, profesorul Alina Bârgăoanu. Prefață cărții este semnată de ambasadorul Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței de Securitate de la Munchen, iar postfața îl are ca autor pe prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Dintre autori, 16 sunt reprezentanți ai mediilor academice și de think tank din SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Norvegia, Ucraina, Turcia și Republica Moldova.

Volumul continuă seria de publicații editate în cadrul parteneriatului dintre New Strategy Center și Curtea Veche Publishing, inițiat în 2019, odată cu publicarea cărții cu titlul „Lumea în pericol. Germania și Europa în vremuri nesigure”, carte semnată de ambasadorul Wolfgang Ischinger, prima traducere a volumului într-o limbă străină.

Volumul „Lumea de mâine. Ce urmează după pandemie?” este disponibil pe curteaveche.ro și în librăriile din țară.

Apariția volumului va fi completată de o serie de dezbateri online găzduite de către New Strategy Center în următoarea perioadă.

New Strategy Center este un think tank românesc cu o vastă activitate în domeniul securității și relațiilor internaționale, o organizație non-partizană, non-guvernamentală.

New Strategy Center iși concentrează activitatea pe trei direcții principale: furnizarea de analize de specialitate pentru factorii de decizie; desfășurarea unor dezbateri periodice, atât în regim Chatham House, cât și publice, pe teme de interes pentru securitatea națională a României; extinderea activității externe prin încheierea de parteneriate cu instituții sau organizații similare din Europa și SUA, în vederea elaborării de documente de politici și organizării de conferințe internaționale. Regiunea extinsă a Mării Negre și zona Balcanilor sunt domenii de interes prioritar pentru New Strategy Center.