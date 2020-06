ICDE face apel pentru organizarea unui summit UE-SUA, ca semnal de unitate a Occidentului pe scena internațională

Societatea de Stomatologie Estetică din România organizeaza in perioada 21-23 mai cea de-a de-a 17-a editie a Congresului International de Stomatologie Estetica, eveniment care anul acesta se desfasoara online pe fondul pandemiei de coronavirus.

“Este vremea schimbarii. Iar noi, Societatea de Stomatologie Estetică din România, ne bucuram ca intr-un moment in care ar trebui sa pastram distanta, am reusit sa fim impreuna, ca in fiecare an, de 17 ani. Chiar si in acest an, in conditiile actuale, peste 1500 de participanti din 30 de tari vor fi impreuna alaturi de noi la cea de-a 17 a editie a congresului International de Stomatologie Estetica ce se va desfasura in perioada 21-23.05.2020″, informeaza un comunicat remis CaleaEuropeana.ro.

Dr Mauro Fradeani, Dr Walter Devoto, Prof Dr Anton Sculean si multi alti speakeri, printre cei mai importanti specialisti in estetica dentara, implantologie, parodontologie, protetica din tari precum Elvetia, Italia, Germania, Portugalia, SUA, Canada, Franta sau Marea Britanie vor lua parte la acest eveniment.

“Intotdeauna SSER a fost un deschizator de drumuri. Decizia organizarii unui eveniment online de anvergura globala a venit ca urmare a experientei acumulate in 17 ani de existenta si a existentei unei echipe fantastice in cadrul SSER. A fost provocator, iar rezultatele certificate prin numarul mare de participanti confirma succesul nostru”. a declarat medicul Florin Lazarescu, membru fondator al Societatii de Stomatologie Estetica din Romania si presedinte al Societatii Europene de Cosmetica Dentara.

Programul congresului poate fi vizualizat aici. Lista vorbitorilor pe parcursul celor trei zile de congres este disponibilă aici.