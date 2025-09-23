ICI București a contribuit cu prezentări la lucrările Conferinței Științifice de Toamnă, organizată de AOSR

Specialiști din domeniul sănătății, reprezentanți ai autirotăților și membrii ai Senatului României au discutat, în cadrul unei mese rotunde „Natalitatea, încotro? Politici pentru viitor”, soluții concrete pentru susținerea familiilor, accesul la tratamente moderne împotriva infertilității și îmbunătățirea sănătății mamei și nou-născuților. Discuțiile au abordat politici publice, inițiative legislative și bune practici pentru crșeterea natalității, punând accent pe colaborarea dintre autorități, sistemul medical și societatea civilă în vederea continuării unor soluții durabile pentru viitorul demografic al țării noastre, în contextul în care România se confruntă cu una dintre cele mai accelerate scăderi ale populației din Uniunea Europeană.

Ese nevoie de politici de sănătate corecte și proactive pentru a răspunde provocărilor demografice și pentru a susține creșterea natalității, prin colaborarea dintre instituții și experți.

„Această masă rotundă este un prilej să privim cu seriozitate problemele demografice și de sănătate și să venim cu soluții proactive. Avem alături experți valoroși, iar dialgul dintre insituții și profesioniști este cheia pentru politici care să răspundă cu adevărat nevoilor societății”, a subliniat Prof. Univ. Dr. Carmen Orban, președinte Subcomisia pentru populație și dezvoltare.

Creșterea natalității trebuie susținută nu doar prin politici de sprijin direct pentru familii, ci și prin programe de prevenție și educație, care să asigure sănătatea copiilor și a părinților.

„Dacă ne dorim copii sănătătoși, trebuie să investim serios în prevenție și educație. Este esențial să dezvoltăm programe care să sprijine cuplurile și familiile, dar și să introducem măsuri legislative care să pună accent pe calitate și pe sănătate publică”, a precizat Prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel, președinte Comisia pentru sănătate din Senatul României în intervenția sa.

Natalitatea trebuie sprijinită prin politici de prevenție și programe de sănătate publică, dar fără a pune presiune asupra femeilor. Ministerul Sănătății anunță că are în lucru o strategie națională de prevenție, care va include screening neonatal, oncologic și pentru sănătatea mintală, urmând să fie lansat un program național dedicat începând cu anul viitor.

„România are nevoie de o creștere a natalității, dar acest lucru nu se poate face prin constrângeri sau presiuni asupra femeilor. Avem obligația să respectăm drepturile fundamentale și să investim în prevenție și educație pentru sănătatea mamelor și a copiilor. Ministerul Sănătății va lansa, de la începutul anului viitor, un prgogram național de prevenție care va acoperi oncologia, sănătatea neonatală și sănătatea mintală, cu soluții concrete pentru viitor”, a precizat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, în timpul dezbaterii.

Sprijinirea natalității presupune reconcilierea vieții profesionale cu cea personală, prin politici fiscale stimulative, programe flexibile pentru părinți și un angajament comun al tuturor actorilor politici și sociali. Nicoleta Pauliuc, președinte Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Senat, a făcut apel la un „pact pentru natalitate”.

„Natalitatea nu este un moft, ci respirația unei națiuni. Avem nevoie de un pact pentru natalitate, un angajament dincolo de partide și cicluri electorale, pentru ca România să devină un loc unde copiii sunt doriți, familiile sprijinite, iar tinerii încurajați să-și clădească viitorul aici, acasa”, a punctat Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat.