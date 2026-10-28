ICI București a discutat despre necesitatea adaptării tehnologiilor la activitatea medicală în cadrul BEHEALTH 2026

ROMÂNIA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© ICI București
ICI București a participat la panelul „Digital Health” din cadrul conferinței internaționale în format hibrid BEHEALTH 2026, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene, ai mediului academic și ai companiilor din domeniul tehnologiei și sănătății, potrivit unei postări pe Facebook. 
Principalele teme discutate în cadrul evenimentului au fost utilizarea inteligenței artificiale în domeniul medical, protecția datelor pacienților și integrarea noilor tehnologii în activitatea personalului medical.
Panelul privind digitalizarea sănătății s-a desfășurat la Institutul Bancar Român, în București, și a adus în discuție atât oportunitățile oferite de inteligența artificială, cât și dificultățile întâmpinate în adoptarea soluțiilor digitale în sistemul de sănătate.
Unul dintre subiectele abordate a fost necesitatea adaptării tehnologiilor la activitatea medicală de zi cu zi. Participanții au discutat despre dezvoltarea unor instrumente care să sprijine medicii și pacienții, fără să adauge sarcini suplimentare personalului medical.
Discuțiile au vizat și reglementările europene privind utilizarea inteligenței artificiale, protecția datelor și importanța pregătirii profesioniștilor din domeniul sănătății pentru utilizarea noilor tehnologii. Totodată, a fost evidențiată nevoia de colaborare între instituțiile publice, cercetători și companiile care dezvoltă astfel de soluții.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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