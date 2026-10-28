ICI București a discutat despre necesitatea adaptării tehnologiilor la activitatea medicală în cadrul BEHEALTH 2026

ICI București a participat la panelul „Digital Health” din cadrul conferinței internaționale în format hibrid BEHEALTH 2026, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene, ai mediului academic și ai companiilor din domeniul tehnologiei și sănătății, potrivit unei postări pe Facebook.

Principalele teme discutate în cadrul evenimentului au fost u tilizarea inteligenței artificiale în domeniul medical, protecția datelor pacienților și integrarea noilor tehnologii în activitatea personalului medical.

Panelul privind digitalizarea sănătății s-a desfășurat la Institutul Bancar Român, în București, și a adus în discuție atât oportunitățile oferite de inteligența artificială, cât și dificultățile întâmpinate în adoptarea soluțiilor digitale în sistemul de sănătate.

Unul dintre subiectele abordate a fost necesitatea adaptării tehnologiilor la activitatea medicală de zi cu zi. Participanții au discutat despre dezvoltarea unor instrumente care să sprijine medicii și pacienții, fără să adauge sarcini suplimentare personalului medical.