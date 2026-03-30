ICI București a fost partener în cadrul EUDIS Hackathon 2026, eveniment european dedicat inovației tehnologice cu aplicabilitate dual-use

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a fost partener al celei de-a doua ediții a EUDIS Hackathon, desfășurată la București în perioada 26–28 martie 2026, un eveniment european dedicat dezvoltării de soluții tehnologice inovatoare cu aplicabilitate atât în sectorul civil, cât și în cel militar.

În cadrul hackathonului, unul dintre mentori a fost reprezentant al ICI București, contribuind cu expertiză la sprijinirea echipelor participante în procesul de dezvoltare a prototipurilor și soluțiilor tehnologice propuse.

Potrivit unui comunicat al insititutului, competiția s-a desfășurat sub egida Fondului European de Apărare și a reunit startup-uri, dezvoltatori, cercetători, ingineri software și experți în securitate din domeniul tehnologiilor dual-use. În România, evenimentul a fost organizat de Romania Tech Startup Association.

EUDIS Hackathon 2026 a avut loc simultan în opt țări europene, România, Cehia, Franța, Olanda, Norvegia, Portugalia, Polonia și Spania, fiind parte a unei inițiative europene menite să stimuleze inovarea în domeniul securității și apărării și să consolideze cooperarea dintre ecosistemul de startup-uri și sectorul de profil.

Tema ediției din acest an, „Apărarea spațiului aerian”, a urmărit identificarea și dezvoltarea unor soluții tehnologice pentru protejarea infrastructurii aeriene și pentru combaterea amenințărilor generate de drone. Proiectele dezvoltate de participanți au vizat sisteme de detectare, analiză și neutralizare a dronelor, precum și tehnologii de monitorizare și securizare a spațiului aerian.

Pe parcursul celor trei zile de competiție, participanții au lucrat în echipe pentru a dezvolta prototipuri și concepte inovatoare, într-un cadru colaborativ care a încurajat creativitatea, transferul de cunoștințe și aplicarea practică a cercetării în domenii de importanță strategică.