ICI București a fost prezent la 2026 Cyber Defense Summit: Technological Sovereignty and Resilience

ROMÂNIA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© ICI București

Dr. ing. Adrian-Victor Vevera, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a participat joi, 27 august 2026, la 2026 Cyber Defense Summit: Technological Sovereignty and Resilience, unde a susținut prezentarea „AI, Quantum Technologies and Cyber Diplomacy: The Last Mile of a National Technology Roadmap?”.

Prezentarea s-a axat pe rolul inteligenței artificiale, al tehnologiilor cuantice și al diplomației cibernetice în dezvoltarea capacităților tehnologice și de securitate la nivel național. Temele abordate sunt legate de proiectele în care ICI București este implicat în prezent. Institutul face parte din BSC AI Factory și este hosting entity pentru RO AI Factory, prin care România este conectată la infrastructurile și serviciile europene dedicate inteligenței artificiale și HPC.

Totodată, ICI București desfășoară de mai mulți ani activități în domeniul diplomației cibernetice prin Centrul de Cyber Diplomacy, înființat în cadrul institutului. Una dintre inițiativele dezvoltate este International Conference on Cyber Diplomacy, organizată anual în cadrul Digital Innovation Summit Bucharest – DISB. În 2026, conferința a ajuns la cea de-a V-a ediție și a adus la București experți și reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic și ai sectorului privat pentru discuții despre securitatea spațiului digital, cooperarea internațională și noile tehnologii.

Cyber Defense Summit a fost organizat de Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, CiberLab, SEK – Security Ecosystem Knowledge, OnLab și Ejército de Chile, fiind dedicat securității cibernetice, rezilienței și suveranității tehnologice.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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