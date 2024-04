ICI București a fost prezent la Forumul de Afaceri România – R. Moldova, eveniment ce a oferit prilejul prezentării oportunităților de investiții

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și premierul Belgiei, Alexander De Croo, s-au întâlnit miercuri, la Chișinău, cu tinerii din mai multe licee din capitala R. Moldova, cu care au discutat despre viitorul țării în Uniunea Europeană.

Maia Sandu a discutat cu premierul Belgiei, țara care asigură președinția Consiliului UE, despre aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, reformele pe care le realizează autoritățile și cooperarea economică dintre Chișinău și Bruxelles.

“Belgia, cu o suprafață comparabilă cu cea a țării noastre, este un bun exemplu a faptului că în Uniunea Europeană toate țările sunt respectate, indiferent de mărime. Ceea ce contează cu adevărat este unitatea și aspirația noastră de a trăi în pace și libertate”, a specificat Maia Sandu.

“De aderarea la UE vor beneficia în primul rând tinerii, de aceea este crucial ca vocile lor să se facă auzite, ca alegerile făcute azi să se reflecte în viitor, la modelarea Moldovei europene așa cum și-o doresc. Am îndemnat tânăra generație să fie activă, să se implice și să promoveze valorile europene inclusiv la referendumul din această toamnă. Integrarea europeană nu este despre politică și partide, integrarea europeană este un proiect de țară, un proiect al tuturor, și este despre cum vor trăi următoarele generații – în pace, într-o țară europeană, democratică, prosperă și sigură”, a mai subliniat ea.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, după întrevedere, premierul belgian a transmis că Belgia este alături de R. Moldova și Maia Sandu.

“A fost o onoare să dezbatem cu tine și cu sute de tineri moldoveni eforturile tale incredibile de reformă în vederea aderării la UE. Împreună, vom continua să luptăm împotriva eforturilor neîncetate de dezinformare ale lui Putin pentru a submina valorile noastre democratice”, a transmis el.

Belgium stands by your side, dear @sandumaiamd .

It was an honor to debate with you and hundreds of young Moldovans your incredible reform efforts to join the EU.

Together, we will keep fighting Putin’s relentless desinformation efforts to undermine our democratic values. pic.twitter.com/RnQwBUql1O

