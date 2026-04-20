ICI București a fost prezent la reuniunea EuroHPC JU dedicată infrastructurilor europene de supercomputing

ICI București a fost prezent la Luxemburg, în cadrul unei reuniuni organizate de echipa de infrastructură a EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), alături de entitățile care găzduiesc supercalculatoarele EuroHPC.

Întâlnirea a adus împreună colegi și reprezentanți ai organizațiilor implicate în dezvoltarea și operarea infrastructurilor europene de supercomputing, într-un context de dialog aplicat și colaborare directă.

Potrivit unui comunicat al institutului, discuțiile s-au axat pe un obiectiv comun: susținerea inovării europene și dezvoltarea unor sisteme performante, capabile să răspundă tot mai bine nevoilor utilizatorilor din întreaga Europă, în domenii-cheie precum HPC și inteligența artificială.

Un subiect important pe agenda reuniunii a fost definirea unor direcții comune care să permită funcționarea coerentă a sistemelor EuroHPC și livrarea unor servicii de înaltă calitate la nivel european. În același timp, a fost evidențiat și rolul noii EuroHPC Federation Platform (EFP), un pas important pentru consolidarea cooperării și interoperabilității în cadrul acestui ecosistem tehnologic.

Participanții au avut, de asemenea, ocazia de a vizita Meluxina, infrastructura găzduită de LuxProvide, una dintre componentele rețelei EuroHPC.