ICI București a fost prezent la reuniunea EuroHPC JU dedicată infrastructurilor europene de supercomputing

Autor: Teodora Ion
ICI București a fost prezent la Luxemburg, în cadrul unei reuniuni organizate de echipa de infrastructură a EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU), alături de entitățile care găzduiesc supercalculatoarele EuroHPC.

Întâlnirea a adus împreună colegi și reprezentanți ai organizațiilor implicate în dezvoltarea și operarea infrastructurilor europene de supercomputing, într-un context de dialog aplicat și colaborare directă.

Potrivit unui comunicat al institutului, discuțiile s-au axat pe un obiectiv comun: susținerea inovării europene și dezvoltarea unor sisteme performante, capabile să răspundă tot mai bine nevoilor utilizatorilor din întreaga Europă, în domenii-cheie precum HPC și inteligența artificială.

Un subiect important pe agenda reuniunii a fost definirea unor direcții comune care să permită funcționarea coerentă a sistemelor EuroHPC și livrarea unor servicii de înaltă calitate la nivel european. În același timp, a fost evidențiat și rolul noii EuroHPC Federation Platform (EFP), un pas important pentru consolidarea cooperării și interoperabilității în cadrul acestui ecosistem tehnologic.

Participanții au avut, de asemenea, ocazia de a vizita Meluxina, infrastructura găzduită de LuxProvide, una dintre componentele rețelei EuroHPC.

UE salută discuțiile preliminare „extrem de constructive" purtate cu viitorul guvern ungar
Românca Anda Filip devine prima femeie secretar general al Uniunii Interparlamentare
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

